Aliança com Flávio Bolsonaro enfraquece Ciro Gomes e ameaça seu legado no Ceará

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A campanha de Ciro Gomes (PSDB) ao governo do Ceará chega à reta final marcada por uma mudança significativa no cenário eleitoral. Depois de iniciar a disputa como líder isolado e com ampla vantagem sobre Elmano de Freitas (PT), o tucano viu sua distância para o adversário diminuir ao longo da corrida.

O movimento ocorre mesmo após Ciro estabelecer uma aproximação com o bolsonarismo, estratégia que levou o candidato a se aliar ao PL e a receber o apoio de lideranças ligadas à família Bolsonaro no Ceará.

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A aliança representa uma mudança relevante na trajetória política de Ciro. Nas eleições presidenciais de 2018 e 2022, ele esteve no campo adversário de Jair Bolsonaro. Agora, porém, passou a contar com o apoio do partido e de integrantes do grupo político bolsonarista na disputa estadual.

Aproximação virou alvo dos adversários

A nova composição política também abriu espaço para ataques durante a campanha. Elmano explorou a aproximação entre Ciro e o bolsonarismo em sua propaganda eleitoral.

Uma das peças exibidas na televisão reuniu declarações de Ciro e Bolsonaro para associar politicamente os dois. A estratégia provocou reação da campanha tucana e acabou sendo levada à Justiça.







Ciro conseguiu inicialmente 29 minutos de direito de resposta por causa de 58 inserções que o vinculavam ao ex-presidente.

Retorno ao governo após 32 anos

A eleição também carrega um peso particular para a trajetória política de Ciro. Aos 68 anos, depois de quatro candidaturas à Presidência da República e décadas como uma das principais lideranças do Ceará, ele voltou a disputar o governo estadual 32 anos depois de deixar o cargo.

O resultado deste domingo, 4, poderá definir o tamanho de sua força política no estado. Para adversários, uma eventual derrota depois de uma campanha iniciada com ampla vantagem poderá representar um ponto de inflexão na trajetória de Ciro na política cearense.