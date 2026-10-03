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Jerônimo aponta multidão em Jiquiriçá como ‘pesquisa’ antes da votação

Ato reuniu apoiadores no centro de Jiquiriçá e marcou um dos últimos compromissos de campanha

Luan Julião
Por
Candidato à reeleição exaltou a mobilização em Jiquiriçá
Candidato à reeleição exaltou a mobilização em Jiquiriçá - Foto: Iarla Queiroz / Ag. A TARDE
Eleições 2026

O governador e candidato à reeleição, Jerônimo Rodrigues (PT), participou neste sábado, 3, de um dos últimos atos de campanha do grupo político antes da votação deste domingo, 4. Em Jiquiriçá, no Vale do Jiquiriçá, o petista foi acompanhado por uma multidão que tomou as ruas do centro da cidade com bandeiras e camisas vermelhas.

Durante o ato, Jerônimo fez referência ao resultado da última pesquisa AtlasIntel/A TARDE, divulgada neste sábado, 3, e associou os números do levantamento ao ambiente encontrado durante a passagem pela cidade.

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“Agora, eu quero primeiro registrar a minha alegria, a gratidão desse povo de Jiquiriçá para comigo. Olha como está a rua, tomada de gente. Um tapete vermelho dizendo que, em Jiquiriçá, é Lula, é Jerônimo, é Wagner, é 13.”

A nova rodada da AtlasIntel/A TARDE aponta Jerônimo com 51,5% dos votos válidos na disputa pelo governo da Bahia, enquanto ACM Neto (União Brasil) aparece com 47,4%. O levantamento foi realizado entre 27 de setembro e 2 de outubro, com 2.199 eleitores baianos entrevistados por meio de recrutamento digital aleatório. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Recepção do público

Ao citar a pesquisa AtlasIntel/A TARDE, Jerônimo associou o resultado do levantamento à recepção que recebeu durante o ato em Jiquiriçá. Antes de mencionar os números, o governador destacou a quantidade de pessoas nas ruas e tratou a mobilização como uma demonstração do sentimento político presente na cidade.

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“Essa é a pesquisa que mais me conforta, que me anima para amanhã a gente chegar forte nas urnas, a gente chegar com Lula presidente, Jerônimo governador, Rui Costa e Jaques Wagner senadores, e os deputados federais e estaduais do time do Lula e do Jerônimo.”

A declaração veio após Jerônimo chamar atenção para a multidão que acompanhava o ato e descrever a cena como um “tapete vermelho”. A fala do governador, portanto, colocou lado a lado o resultado da pesquisa e a manifestação de apoio encontrada durante a passagem pela cidade, com ênfase na recepção popular às vésperas da votação.

Obras e ações em Jiquiriçá

Durante a fala, o governador também mencionou ações realizadas pela gestão estadual no município e afirmou que pretende manter a atuação do governo na cidade caso seja reeleito.

“Aqui em Jiquiriçá, nós socorremos esse povo, Rui governador, depois eu como governador. Na época de chuva, nós não largamos a mão de Cascalho, nem de Lucas, dos vereadores, e nós aqui temos escola em tempo integral, pavimentação, praça, pontes. Nós queremos continuar cuidando do povo de Jiquiriçá. E, para isso, é importante que amanhã o voto é 13.”

O ato ocorre na véspera do primeiro turno das Eleições 2026 e integra a agenda final de campanha de Jerônimo antes da abertura das urnas neste domingo.

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Bahia eleições 2026 Jerônimo Rodrigues

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