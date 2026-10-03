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POLÍTICA

Quatro municípios da Bahia ‘previram’ vencedor de todas as eleições desde 1998

Levantamento mostra como os municípios baianos se comportaram nas eleições presidenciais desde 1998

Luan Julião
Por
Eunápolis, Itabuna, Itapetinga e Teixeira de Freitas tiveram 100% de coincidência com o resultado final das eleições analisadas
Eunápolis, Itabuna, Itapetinga e Teixeira de Freitas tiveram 100% de coincidência com o resultado final das eleições analisadas - Foto: Divulgação/Ascom TRE-BA
Eleições 2026

A Bahia tem quatro municípios que se destacam quando o assunto é o histórico das eleições presidenciais. Eunápolis, Itabuna, Itapetinga e Teixeira de Freitas registraram 100% de acerto nas disputas analisadas, sempre dando, no primeiro turno, a maior votação ao candidato que posteriormente terminou eleito presidente da República.

O resultado faz parte de um levantamento baseado em dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que considera as eleições presidenciais realizadas entre 1998 e 2022. No estado, os quatro municípios integram um grupo restrito de cidades que mantiveram a coincidência entre o candidato mais votado no primeiro turno e o vencedor da eleição ao longo do período analisado.

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A Bahia possui 417 municípios. Além das quatro cidades com índice máximo, outras 278 apresentaram taxa de acerto de 86%, enquanto 118 ficaram em 71%. Outras 16 tiveram índice de 57% e apenas um município registrou 43%.

Os quatro municípios baianos

Eunápolis, Itabuna, Itapetinga e Teixeira de Freitas são as quatro cidades baianas que chegaram aos 100% de acerto no levantamento.

Nesses municípios, o candidato que terminou a eleição como presidente foi também o mais votado no primeiro turno em todas as disputas consideradas pela análise.

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O levantamento, portanto, não considera apenas quem venceu a eleição nacional, mas compara o desempenho dos candidatos em cada município com o resultado final da disputa presidencial.

O cenário nacional

No levantamento nacional, foram identificados 167 municípios brasileiros que, desde 1998, sempre deram a maior votação no primeiro turno ao candidato que acabaria eleito presidente. O grupo representa cerca de 3% das cidades brasileiras.

A maior concentração desses municípios está em Minas Gerais, com 87 cidades, o equivalente a 51,8% do total. Na sequência aparecem Paraná, com 21 municípios, e São Paulo, com 16.

Minas Gerais é considerado há décadas um espécie de “termômetro” das eleições presidenciais por frequentemente acompanhar nas urnas o resultado nacional.

De onde vêm os números

Para chegar aos resultados, foram considerados os registros oficiais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) referentes às eleições para presidente realizadas entre 1998 e 2022, levantados pelo Estadão.

A análise observou, município por município, qual candidato recebeu a maior quantidade de votos válidos no primeiro turno em cada eleição. Esse desempenho foi posteriormente confrontado com o resultado final de cada disputa presidencial.

A partir desse cruzamento, foi possível identificar as cidades em que a escolha predominante dos eleitores no primeiro turno coincidiu, em todas as eleições avaliadas, com o candidato que terminou eleito presidente. É desse grupo que surgem os chamados “municípios-profetas”.

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Bahia eleições na Bahia eleições no Brasil eleições presidenciais

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