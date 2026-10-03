Quatro municípios da Bahia ‘previram’ vencedor de todas as eleições desde 1998

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A Bahia tem quatro municípios que se destacam quando o assunto é o histórico das eleições presidenciais. Eunápolis, Itabuna, Itapetinga e Teixeira de Freitas registraram 100% de acerto nas disputas analisadas, sempre dando, no primeiro turno, a maior votação ao candidato que posteriormente terminou eleito presidente da República.

O resultado faz parte de um levantamento baseado em dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que considera as eleições presidenciais realizadas entre 1998 e 2022. No estado, os quatro municípios integram um grupo restrito de cidades que mantiveram a coincidência entre o candidato mais votado no primeiro turno e o vencedor da eleição ao longo do período analisado.

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A Bahia possui 417 municípios. Além das quatro cidades com índice máximo, outras 278 apresentaram taxa de acerto de 86%, enquanto 118 ficaram em 71%. Outras 16 tiveram índice de 57% e apenas um município registrou 43%.

Os quatro municípios baianos

Eunápolis, Itabuna, Itapetinga e Teixeira de Freitas são as quatro cidades baianas que chegaram aos 100% de acerto no levantamento.

Nesses municípios, o candidato que terminou a eleição como presidente foi também o mais votado no primeiro turno em todas as disputas consideradas pela análise.

O levantamento, portanto, não considera apenas quem venceu a eleição nacional, mas compara o desempenho dos candidatos em cada município com o resultado final da disputa presidencial.

O cenário nacional

No levantamento nacional, foram identificados 167 municípios brasileiros que, desde 1998, sempre deram a maior votação no primeiro turno ao candidato que acabaria eleito presidente. O grupo representa cerca de 3% das cidades brasileiras.

A maior concentração desses municípios está em Minas Gerais, com 87 cidades, o equivalente a 51,8% do total. Na sequência aparecem Paraná, com 21 municípios, e São Paulo, com 16.

Minas Gerais é considerado há décadas um espécie de “termômetro” das eleições presidenciais por frequentemente acompanhar nas urnas o resultado nacional.

De onde vêm os números

Para chegar aos resultados, foram considerados os registros oficiais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) referentes às eleições para presidente realizadas entre 1998 e 2022, levantados pelo Estadão.

A análise observou, município por município, qual candidato recebeu a maior quantidade de votos válidos no primeiro turno em cada eleição. Esse desempenho foi posteriormente confrontado com o resultado final de cada disputa presidencial.

A partir desse cruzamento, foi possível identificar as cidades em que a escolha predominante dos eleitores no primeiro turno coincidiu, em todas as eleições avaliadas, com o candidato que terminou eleito presidente. É desse grupo que surgem os chamados “municípios-profetas”.