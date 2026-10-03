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ELEIÇÕES

Augusto Cury afirma que Lula e Flávio Bolsonaro "sequestraram" o país

Candidato realizou último ato de campanha neste sábado, 3

João Grassi
Por
Augusto Cury
Augusto Cury - Foto: Reprodução | Band
Eleições 2026

O último dia de campanha do candidato à presidência Augusto Cury (Avante), neste sábado, 3, véspera do primeiro turno das eleições, contou com uma visita ao município que nasceu no interior de SP, Colina. Na ocasião, fez duras críticas para os principais adversários nos pleitos.

De acordo com Cury, os líderes de todas as pesquisas, Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), “sequestraram emocionalmente” o país. O candidato do Avante afirma que o Brasil precisa de uma alternativa à polarização.

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“O Brasil precisa sonhar de novo. Eu quero devolver o sonho para a nação brasileira. Porque essas duas famílias sequestraram emocionalmente. O Lula da Silva tem 74 funcionários no Palácio da Alvorada, na sua casa. Flávio Bolsonaro tem mais de 40 assessores, e quem paga a conta é o contribuinte”, disse Cury.

"Voltei à minha cidade, terminei a minha campanha em uma cidade com 18 mil habitantes para falar que é possível sonhar. Eu sonhei e continuo com a humanidade. E agora, no mundo todo, as pessoas conhecem as minhas obras”, celebrou.

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Não existem apenas dois barcos

Nas redes sociaisi, Augusto Cury garantiu: “mentiram para nós que existem dois barcos". O candidato afirma que acredita que o domingo será um momento de iniciar uma reconstrução.

"Amanhã é o dia de decidir que país queremos construir daqui para frente. Eu acredito que chegou a hora de trocar o ódio pela pacificação, o grito pela escuta e a divisão pela coragem de reconstruir juntos”, projetou.

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