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IMPACTO

Augusto Cury chora morte de conselheiro ao lado de Rick em helicóptero

Avelar estava a bordo do helicóptero que caiu na região serrana de Santa Catarina

Rodrigo Tardio
Por
Cury lamentou morte dos ocupantes e ressaltou que relação com Avelar transcendia política
Cury lamentou morte dos ocupantes e ressaltou que relação com Avelar transcendia política - Foto: Renato Pizzutto/Band
Eleições 2026

O candidato à Presidência da República Augusto Cury (Avante) usou as plataformas digitais na tarde desta terça-feira, 22, para se pronunciar sobre a morte de Bruno Avelar, empresário e conselheiro da campanha.

Avelar estava a bordo do helicóptero que caiu na região serrana de Santa Catarina, entre os municípios de Porto Belo e São Joaquim, na segunda-feira, 21. A tragédia deixou cinco mortos, entre eles o cantor sertanejo Rick, que fazia dupla com Renner.

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Em tom emocionado, Cury lamentou a morte dos ocupantes e ressaltou que relação com Avelar transcendia a política.

"O Bruno era um grande amigo, muito próximo, que se preocupava com projetos para a juventude, para torná-la mais empreendedora e menos escrava do digital e das drogas", afirmou o candidato.

Cury concluiu a declaração prestando solidariedade aos familiares e deixando uma reflexão sobre a brevidade da vida: "Abrace mais e julgue menos. Nós nunca sabemos quando vamos partir."

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Resgate

O desaparecimento do helicóptero mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) desde a noite de segunda-feira, 21. A confirmação da queda e do óbito de todos os passageiros ocorreu no início da tarde desta terça-feira.

Além do empresário Bruno Avelar e do cantor Rick, morreram no acidente o videomaker Paulo Soares, o piloto conhecido como "Seu Antônio" e o copiloto Leopoldo.

Os corpos foram encaminhados à Polícia Científica para perícia, e os órgãos de aviação civil já instauraram inquérito para apurar as causas da queda.

Quem era Bruno Avelar

Aos 41 anos, Bruno Avelar consolidou a carreira como empresário e palestrante de destaque nacional, sendo o criador do projeto "O Poder do Network".

Com atuação marcante no setor de eventos, era o apresentador oficial dos leilões beneficentes do Instituto Projeto Neymar Jr. e figurava no núcleo de conselheiros da campanha presidencial de Augusto Cury.

Nascido em uma família de origem humilde na Região Metropolitana de Belo Horizonte, Avelar iniciou a vida laboral ainda na adolescência como maquiador na cidade de Santa Luzia (MG).

Anos mais tarde, ganhou projeção ao participar de quadros na televisão e consolidou-se como mestre de cerimônias e estrategista de conexões empresariais.

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Tags

acidente de helicóptero Augusto Cury Bruno Avelar juventude empreendedora Setor de eventos Solidariedade

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