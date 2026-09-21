Quem é Bruno Avelar, empresário de helicóptero desaparecido com Rick

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O empresário e palestrante Bruno Avelar, 41, é apontado em informações preliminares do Corpo de Bombeiros como um dos ocupantes de um helicóptero que desapareceu nesta segunda-feira, 21, durante uma viagem em Santa Catarina.

Equipes de busca foram mobilizadas na região serrana do estado, mas horas depois devido às condições meteorológicas adversas. O cantor Rick, da dupla Rick & Renner, também estava na aeronave.

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Avelar é empresário, escritor e palestrante e construiu sua carreira principalmente no mercado de networking. Ele criou o Poder do Network, projeto voltado a eventos, mentorias, empreendedorismo e construção de relações profissionais.

Quem é Bruno Avelar

A trajetória profissional de Avelar começou ainda na adolescência. Em entrevista ao podcast Sala do Rascunho, ele contou que começou a trabalhar como maquiador aos 14 anos.

Aos 18 anos, deixou o Brasil e passou cerca de duas décadas no exterior. Segundo o próprio empresário, viveu em Portugal, Inglaterra, Espanha e Estados Unidos. Ele também se tornou cidadão português e morou por dez anos nos Estados Unidos.

Durante esse período, teve diferentes ocupações. Um perfil publicado pelo próprio Poder do Network afirma que Avelar chegou a Portugal com dinheiro emprestado pelo pai e trabalhou como vendedor, vigia, pedreiro, copeiro e garçom.

Ainda nos Estados Unidos, segundo o empresário, ele organizou durante cinco anos feiras de cosméticos que reuniam mais de 40 marcas de maquiagem.

Anos depois, Avelar retornou ao Brasil e passou a morar em Alphaville, na Grande São Paulo. É casado com a portuguesa Cláudia Avelar e pai de dois filhos.

A experiência como imigrante e a rede de contatos construída durante os anos no exterior passaram a fazer parte de sua atuação profissional. Ele criou uma mentoria voltada a brasileiros interessados em morar e empreender fora do país e, posteriormente, consolidou o networking como principal área de atuação.

Avelar também passou a aparecer na televisão. Ele integrou o programa “Operação Mesquita”, apresentado por Otávio Mesquita no SBT, participando de um quadro de entrevistas e bastidores com nomes do entretenimento e do empreendedorismo.

Relação com Neymar

Avelar mantém uma relação próxima com Neymar e, principalmente, com o pai do jogador. O empresário circula no entorno da família do atacante e já participou de eventos ligados ao Instituto Projeto Neymar Jr.

Em 2024, Avelar foi um dos apresentadores do leilão beneficente promovido pelo instituto. No ano seguinte, voltou a participar do evento e foi apontado como responsável por intermediar dois contratos milionários para a organização.

A relação também chegou ao Santos. Segundo reportagem do UOL, Avelar e o ex-jogador de futsal Falcão apresentaram a EQR Capital ao clube. O contrato de patrocínio tinha valor de R$ 5 milhões, e Avelar atuou como intermediário do negócio.

A proximidade com Neymar também aparece nas redes sociais do empresário. Dois dos posts fixados em seu perfil no Instagram mostram Avelar ao lado do jogador.

Além de Neymar, o empresário mantém relações com outros nomes conhecidos, entre eles Carlinhos Maia, Evandro Mesquita e Pablo Marçal.

Amizade com Rick

O cantor Rick, que também estava no helicóptero desaparecido, faz parte do círculo de relacionamento de Avelar.

Rick esteve na festa de 41 anos do empresário, realizada em março, em Alphaville. O evento também reuniu nomes como Renner, Neymar Pai e Simone Mendes.

Os dois apareceram juntos novamente em uma publicação feita cerca de uma semana antes do desaparecimento. Antes do incidente, Avelar também havia publicado um vídeo em que aparecia ao lado do cantor dentro de um jatinho.

Rick esteve ainda entre os convidados de uma celebração de Avelar realizada em agosto.