Revelado por que Renner não estava no helicóptero com Rick

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O desaparecimento do helicóptero que levava o cantor Rick Sollo, de 56 anos, da dupla sertaneja Rick e Renner, preocupa fãs, amigos e familiares do artista. A aeronave perdeu contato nesta segunda-feira, 21, durante um deslocamento em Santa Catarina. Rick viajava ao lado do empresário Bruno Avelar.

Renner não estava no helicóptero. Procurada pela revista Quem, a assessoria da dupla explicou que os dois não viajavam juntos porque Rick & Renner não tinham nenhum compromisso profissional marcado para esta segunda-feira.

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Buscas mobilizam bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) confirmou a realização de uma operação para localizar a aeronave.

Segundo a corporação, as buscas foram direcionadas inicialmente para dois locais separados por aproximadamente 30 quilômetros. Um deles corresponde à região onde teria ocorrido uma possível queda. O outro é a área onde foi captado o último sinal de celular de uma das pessoas que estavam no helicóptero.

Informações preliminares apontam que a aeronave havia decolado da região da Costa Esmeralda, em Porto Belo, com destino a São Joaquim.

As primeiras equipes foram encaminhadas para a localidade de Vacas Gordas, em Urubici, considerada inicialmente uma possível região da queda. Nenhum vestígio do helicóptero, porém, foi encontrado no local.

Com isso, as buscas passaram a se concentrar também na direção de São Joaquim, onde teria sido registrado o último sinal de celular relacionado aos ocupantes.

Cerca de 20 bombeiros militares participam dos trabalhos. A operação também conta com veículos com tração 4x4, utilizados por causa das dificuldades de acesso ao terreno da Serra Catarinense.

Força Aérea participa da operação

A Força Aérea Brasileira (FAB) também passou a atuar nas ações relacionadas ao desaparecimento.

O Centro de Coordenação de Salvamento Aeronáutico de Curitiba, o Salvaero Curitiba, iniciou procedimentos de investigação e planejamento para determinar as áreas com maior probabilidade de localização da aeronave.

A FAB empregou aeronaves especializadas em missões de Busca e Salvamento, incluindo modelos Black Hawk H-60 e SC-105 Amazonas.

O trabalho conjunto das equipes tem como prioridade localizar o helicóptero e as pessoas que estavam a bordo.