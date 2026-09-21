Ivete e Bell Marques são atrações confirmadas na Virada Salvador

Siga o A TARDE no Google

O prefeito Bruno Reis anunciou as primeiras atrações do Festival de Virada Salvador nesta segunda-feira, 21. Em 2026, o evento acontecerá entre os dias 30 de dezembro a 3 de janeiro de 2027, na Arena O Canto da Cidade, localizada na orla da Boca do Rio.

Os artistas Bell Marques e Ivete Sangalo foram confirmados para o dia 31 de dezembro. “Eu, que tenho boca de sacola, larguei o doce: esse ano, no dia 31/12, a gente vai ter Bell e Ivete no Virada Salvador!”, divulgou o gestor.

Tudo sobre Música em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Mais detalhes sobre a programação ainda não foram anunciados pela prefeitura. No entanto, o prefeito afirmou que a grade completa e outras informações serão divulgadas em breve pela Saltur e pela Prefeitura de Salvador.

Veja o anúncio: