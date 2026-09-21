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FESTIVAL

Ivete e Bell Marques são atrações confirmadas na Virada Salvador

Bruno Reis anunciou apresentação de artistas em rede social

Agatha Victoria Reis
Por
Ivete Sangalo foi confirmada em festival
Ivete Sangalo foi confirmada em festival

O prefeito Bruno Reis anunciou as primeiras atrações do Festival de Virada Salvador nesta segunda-feira, 21. Em 2026, o evento acontecerá entre os dias 30 de dezembro a 3 de janeiro de 2027, na Arena O Canto da Cidade, localizada na orla da Boca do Rio.

Os artistas Bell Marques e Ivete Sangalo foram confirmados para o dia 31 de dezembro. “Eu, que tenho boca de sacola, larguei o doce: esse ano, no dia 31/12, a gente vai ter Bell e Ivete no Virada Salvador!”, divulgou o gestor.

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Mais detalhes sobre a programação ainda não foram anunciados pela prefeitura. No entanto, o prefeito afirmou que a grade completa e outras informações serão divulgadas em breve pela Saltur e pela Prefeitura de Salvador.

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Bruno Reis música virada salvador

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