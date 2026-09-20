Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MÚSICA

MÚSICA

VÍDEO: Ana Castela monta em prefeita e a derruba no palco durante show

A cena rapidamente viralizou nas redes sociais e foi compartilhada pela política

Luiza Nascimento
Por
Ana Catela e Bárbara Vilches
Ana Catela e Bárbara Vilches - Foto: Reprodução

Ana Castela acabou derrubando Bárbara Vilches (PP), prefeita de Presidente Venceslau (SP), durante uma brincadeira em um show na cidade, neste sábado, 19. Na ocasião, a cantora tentou montar na política, e acabou se desequilibrando e a derrubando no palco.

A situação ocorreu quando a gestora decidiu se juntar à Boiadeira, que se animou com a participação especial. “Não tem problema, a gente cai e levanta”, brincou Bárbara Vilches após a queda.

Tudo sobre Música em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

A cena rapidamente viralizou nas redes sociais, e foi compartilhada, inclusive, pela chefe do Executivo municipal.

Leia Também:

MÚSICA

Wanessa Camargo admite ter alimentado rivalidade com Sandy: "Não nego"
Wanessa Camargo admite ter alimentado rivalidade com Sandy: "Não nego" imagem

ENTRETENIMENTO

Após 20 anos de união, Taís Araujo e Lázaro Ramos reformam apartamento de 1950
Após 20 anos de união, Taís Araujo e Lázaro Ramos reformam apartamento de 1950 imagem

BELEZA

Brasileira está entre as favoritas em concurso de Miss Transgênero
Brasileira está entre as favoritas em concurso de Miss Transgênero imagem

Veja vídeo:

Ver esse post no Instagram

Um post compartilhado por CONCEITO SERTANEJO (@conceitosertanejo)

Ana Castela tem show barrado devido a “gastos elevados” de município

Ana Castela foi impedida de se apresentar em Santa Bárbara do Tugúrio, no Campo das Vertentes, Minas Gerais. A cantora estava confirmada na grade de atrações da 40ª Festa da Banana, que foi suspensa pela Justiça de Minas Gerais, devido aos “gastos elevados” do município.

De acordo com a medida, concedida pela 1ª Vara Cível da Comarca de Barbacena nesta terça-feira, 1º, o valor destinado à contratação de todos os artistas do evento chegava a marca de R$ 1,816 milhão, superando a arrecadação estimada do município para 2026.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Ana Castela Bárbara Vilches Presidente Venceslau

Relacionadas

Mais lidas