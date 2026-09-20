VÍDEO: Ana Castela monta em prefeita e a derruba no palco durante show

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Ana Castela acabou derrubando Bárbara Vilches (PP), prefeita de Presidente Venceslau (SP), durante uma brincadeira em um show na cidade, neste sábado, 19. Na ocasião, a cantora tentou montar na política, e acabou se desequilibrando e a derrubando no palco.

A situação ocorreu quando a gestora decidiu se juntar à Boiadeira, que se animou com a participação especial. “Não tem problema, a gente cai e levanta”, brincou Bárbara Vilches após a queda.

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A cena rapidamente viralizou nas redes sociais, e foi compartilhada, inclusive, pela chefe do Executivo municipal.

Veja vídeo:

Ana Castela tem show barrado devido a “gastos elevados” de município

Ana Castela foi impedida de se apresentar em Santa Bárbara do Tugúrio, no Campo das Vertentes, Minas Gerais. A cantora estava confirmada na grade de atrações da 40ª Festa da Banana, que foi suspensa pela Justiça de Minas Gerais, devido aos “gastos elevados” do município.

De acordo com a medida, concedida pela 1ª Vara Cível da Comarca de Barbacena nesta terça-feira, 1º, o valor destinado à contratação de todos os artistas do evento chegava a marca de R$ 1,816 milhão, superando a arrecadação estimada do município para 2026.