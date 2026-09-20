Após 20 anos de união, Taís Araujo e Lázaro Ramos reformam apartamento de 1950

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Depois de duas décadas de união, Taís Araujo e Lázaro Ramos decidiram encarar pela primeira vez uma obra completa do chão ao teto.

O casal transformou um apartamento clássico dos anos 1950, na Zona Sul do Rio de Janeiro, em um refúgio amplo, iluminado e desenhado sob medida para acomodar a rotina profissional intensa e os momentos de lazer ao lado dos filhos.

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Da casa espaçosa ao encanto pelo imóvel antigo

A virada de chave começou no fim de 2020. Na época, os dois deixaram a casa onde viveram por dez anos em busca de uma rotina mais prática, já que a manutenção pesada da antiga residência entrava em conflito com as viagens frequentes a trabalho.

A proposta inicial era apenas alugar um imóvel para testar a adaptação, mas a planta do apartamento cinquentista mudou os planos de imediato: pé-direito generoso, janelões que inundam a área social com luz natural e vãos livres conquistaram os atores. Dois anos após a chegada, o casal bateu o martelo e comprou a propriedade.

Foto: Reprodução / YouTube

"Moramos em diversos lugares e nunca quisemos encarar uma obra longa. Fazíamos apenas intervenções pontuais. O problema é que os espaços não ficavam com a nossa cara. A gente sabia que tinha encontrado nosso lar", relembrou Lázaro Ramos à Casa Vogue.

Soluções sob medida

Assinado pelas arquitetas Carolina Escada e Patricia Landau, do escritório Escala Arquitetura, o projeto levou um ano inteiro para ser concluído.

Para atravessar o período de poeira sem sair do prédio, a família se mudou temporariamente para uma unidade vazia no andar de cima.

A ambientação aposta em uma paleta acolhedora com tons terrosos e rosados, equilibrada por toques de verde e azul, além de tecidos naturais e granilite personalizado na bancada da cozinha.

Foto: Reprodução / YouTube

Elementos de valor afetivo, obras de arte e peças garimpadas ao longo dos 20 anos de relacionamento completam o visual.

Para o casal, a distribuição dos móveis resolveu o maior desafio do projeto: alternar entre a casa cheia e o sossego absoluto. "O resultado ficou ótimo porque contempla os dois aspectos, o tranquilo e o festivo. Podemos fechar os ambientes para garantir o sossego ou abri-los para celebrar", destacou o ator.

"Quisemos nos dar o presente de ter a morada dos nossos sonhos. Afinal, merecemos", celebrou Taís.