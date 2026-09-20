Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO

ENTRETENIMENTO

Após 20 anos de união, Taís Araujo e Lázaro Ramos reformam apartamento de 1950

Casal renova imóvel que tem camarim privativo, cozinha integrada e "palquinho" na varanda

Luiz Almeida
Por
Taís Araújo e Lázaro Ramos
Taís Araújo e Lázaro Ramos - Foto: Reprodução / Instagram

Depois de duas décadas de união, Taís Araujo e Lázaro Ramos decidiram encarar pela primeira vez uma obra completa do chão ao teto.

O casal transformou um apartamento clássico dos anos 1950, na Zona Sul do Rio de Janeiro, em um refúgio amplo, iluminado e desenhado sob medida para acomodar a rotina profissional intensa e os momentos de lazer ao lado dos filhos.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Da casa espaçosa ao encanto pelo imóvel antigo

A virada de chave começou no fim de 2020. Na época, os dois deixaram a casa onde viveram por dez anos em busca de uma rotina mais prática, já que a manutenção pesada da antiga residência entrava em conflito com as viagens frequentes a trabalho.

Leia Também:

ENTRETENIMENTO

Taís Araújo celebra 22 anos com Lázaro Ramos em post emocionante
Taís Araújo celebra 22 anos com Lázaro Ramos em post emocionante imagem

PEGOU MAL

Autora de ‘Vale Tudo’ exclui Taís Araújo e causa polêmica na web
Autora de ‘Vale Tudo’ exclui Taís Araújo e causa polêmica na web imagem

POLÊMICA

Globo quebra o silêncio após denúncia grave de Taís Araújo
Globo quebra o silêncio após denúncia grave de Taís Araújo imagem

A proposta inicial era apenas alugar um imóvel para testar a adaptação, mas a planta do apartamento cinquentista mudou os planos de imediato: pé-direito generoso, janelões que inundam a área social com luz natural e vãos livres conquistaram os atores. Dois anos após a chegada, o casal bateu o martelo e comprou a propriedade.

Imagem ilustrativa da imagem Após 20 anos de união, Taís Araujo e Lázaro Ramos reformam apartamento de 1950
Foto: Reprodução / YouTube

"Moramos em diversos lugares e nunca quisemos encarar uma obra longa. Fazíamos apenas intervenções pontuais. O problema é que os espaços não ficavam com a nossa cara. A gente sabia que tinha encontrado nosso lar", relembrou Lázaro Ramos à Casa Vogue.

Soluções sob medida

Assinado pelas arquitetas Carolina Escada e Patricia Landau, do escritório Escala Arquitetura, o projeto levou um ano inteiro para ser concluído.

Para atravessar o período de poeira sem sair do prédio, a família se mudou temporariamente para uma unidade vazia no andar de cima.

A ambientação aposta em uma paleta acolhedora com tons terrosos e rosados, equilibrada por toques de verde e azul, além de tecidos naturais e granilite personalizado na bancada da cozinha.

Imagem ilustrativa da imagem Após 20 anos de união, Taís Araujo e Lázaro Ramos reformam apartamento de 1950
Foto: Reprodução / YouTube

Elementos de valor afetivo, obras de arte e peças garimpadas ao longo dos 20 anos de relacionamento completam o visual.

Para o casal, a distribuição dos móveis resolveu o maior desafio do projeto: alternar entre a casa cheia e o sossego absoluto. "O resultado ficou ótimo porque contempla os dois aspectos, o tranquilo e o festivo. Podemos fechar os ambientes para garantir o sossego ou abri-los para celebrar", destacou o ator.

"Quisemos nos dar o presente de ter a morada dos nossos sonhos. Afinal, merecemos", celebrou Taís.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

decoração lázaro ramos reforma Taís Araujo Zona Sul

Relacionadas

Mais lidas