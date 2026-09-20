Wanessa Camargo admite ter alimentado rivalidade com Sandy: "Não nego"

Wanessa Camargo admitiu ter feito declarações públicas que alimentaram a rivalidade entre ela e Sandy. Em um comentário feito das redes sociais, na sexta-feira, 18, a filha de Zezé Di Camargo deu detalhes sobre como começou o atrito entre elas.

Segundo Wanessa, a mídia e o público passaram anos fazendo comparações envolvendo as artistas, o que a levou a pensar que realmente havia um atrito.

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"No início da minha carreira, fui constantemente comparada à Sandy, muitas vezes como se eu estivesse chegando para disputar ou tomar o lugar dela. Durante anos, respondi que não existia rivalidade, que eu admirava Sandy & Junior, que era fã e que, inclusive, frequentava os shows deles", escreveu.

De acordo com a cantora, a rivalidade ocorreu por elas serem muito jovens, mas que passada a situação, as duas conversaram sobre o assunto e se acertaram.

"Ela também tinha essa impressão em relação a mim. Em determinado momento, já cansada de responder sempre à mesma pergunta e influenciada por tudo o que ouvia, acabei dando declarações que alimentaram ainda mais essa narrativa. Não nego isso", afirmou.

Veja comentário:

Foto: Reprodução

Reconciliação das artistas

Essa não é a primeira declaração recente que Wanessa dá em relação a Sandy. Em março, a artista deu uma entrevista ao podcast Desculpincomodar, onde falou sobre as fofocas da mídia que influenciaram negativamente na amizade das duas.

“Levei um susto. Eles tinham dez anos de experiência na frente. Não dava para comparar. Isso foi me machucando, porque o movimento externo que fizeram afastou a gente de estar mais próxima”, disse Wanessa, afirmando que foi perdendo o contato com Sandy aos poucos.

Apesar da confusão, Wanessa garantiu que hoje em dia as duas possuem uma boa relação. A reconciliação aconteceu anos depois do caso, durante uma campanha publicitária estrelada por elas.

Na época, as duas cantoras estavam grávidas e conversaram abertamente, colocando um fim nos boatos e em toda a confusão causada pela mídia.

“Pensando em marketing, teria sido muito legal se a gente tivesse feito algo juntas lá atrás. Acho que a gente perdeu uma baita oportunidade”, brincou.