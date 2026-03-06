Menu
CONTOU TUDO

Wanessa Camargo choca ao revelar por que amizade com Sandy acabou

A cantora contou detalhes sobre o fim da amizade

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

06/03/2026 - 21:21 h

Wanessa Camargo e Sandy juntas em campanha
Wanessa Camargo e Sandy juntas em campanha -

Wanessa Camargo abriu o coração e relembrou um momento delicado que teve com Sandy. Filha do cantor Zezé Di Camargo, a artista revelou que as fofocas da mídia influenciaram negativamente na amizade das duas

Em entrevista ao podcast Desculpincomodar, a cantora afirmou que o público começou a compará-la com a dupla Sandy e Junior, instigando uma rivalidade. “Levei um susto. Eles tinham dez anos de experiência na frente. Não dava para comparar”, disse ela.

“Isso foi me machucando, porque o movimento externo que fizeram afastou a gente de estar mais próxima”, completou Wanessa, afirmando que foi perdendo o contato com Sandy aos poucos.

Reconciliação

Apesar da confusão, Wanessa garantiu que hoje em dia as duas possuem uma boa relação. A reconciliação aconteceu anos depois do caso, durante uma campanha publicitária estrelada por elas.

Na época, as duas cantoras estavam grávidas e conversaram abertamente, colocando um fim nos boatos e em toda a confusão causada pela mídia. “Pensando em marketing, teria sido muito legal se a gente tivesse feito algo juntas lá atrás. Acho que a gente perdeu uma baita oportunidade”, brincou.

x