Namorado de Jojo Todynho sofre infarto e é resgatado às pressas

Siga o A TARDE no Google

Namorado de Jojo Todynho sofre infarto e é levado à hospital - Foto: Divulgação | Redes Sociais

O namorado da cantora Jojo Todynho, o policial militar Thiago Gonçalves, foi levado às pressas para um hospital depois de sofrer um infarto na noite desta quinta-feira, 5.

De acordo com o Portal LeoDias, o episódio teria acontecido por conta do uso de substâncias ligadas ao mundo da musculação, como anabolizantes.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Porém, de acordo com Jojo, o infarto não foi causado por uso de anabolizantes, e os médicos estariam investigando a causa real do incidente.

“O Thiago sofreu um infarto, mas não tem nada relacionado a anabolizantes. Está sendo apurado o que teria acontecido”, disse a cantora por meio de suas redes sociais.

Thiago, de 38 anos, costuma manter uma rotina voltada para treinos e atividades físicas. O policial militar precisou receber atendimento imediato.

Após os primeiros socorros, ele foi encaminhado ao Hospital Central da Polícia Militar do Rio de Janeiro, onde segue sob observação da equipe de saúde.

Jojo Todynho comenta sobre a recuperação de namorado

Por meio de suas redes sociais, a cantora falou que seu namorado está bem, após o infarto sofrido na noite desta quinta-feira, 5.

"Graças a Deus ele está bem, está sendo acompanhado e assistido pelo hospital da polícia", comentou a cantora.

Além disso, Jojo falou do nervosismo durante a situação, "estava muito nervosa, em um nível que eu nem consegui falar com a médica." Ela ainda comentou que, quando chegou no local, o namorado estava sentado na sala de medicação rindo.