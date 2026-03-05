Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ABUSO

Esposa de Ferrugem expõe abusos sofridos durante gravidez

A influenciadora relembrou o período delicado na primeira gestação

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

05/03/2026 - 22:30 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Ferrugem e Thaís estão juntos há 10 anos
Ferrugem e Thaís estão juntos há 10 anos -

Thaís Vasconcelos usou as redes sociais para fazer um desabafo nesta quinta-feira, 5. Esposa do cantor Ferrugem, a influenciadora digital contou que foi vítima de abusos físicos e psicológicos durante sua primeira gestação.

“Sofia tem 8 anos, e só hoje eu consigo ver claramente o que passei na minha gravidez em relação ao abuso físico e psicológico que sofri e achei que era normal”, disse ela, sem revelar o autor dos abusos.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A ruiva também contou que não obteve o apoio que esperava na época. “Quando você fala para uma pessoa que você acha que vai ter a atitude de te defender, ela ainda é conivente”, relembrou.

Leia Também:

Documentário contará detalhes inéditos da vida de Preta Gil
Bruna Marquezine exibe mudança radical após procedimento estético
Xuxa leva calote após comprar carro blindado com defeito

Depressão severa

Em seu relato, Thaís também aproveitou para contar que enfrentou uma depressão severa durante a gestação de sua filha mais velha. Ela afirmou que deixou de fazer atividades básicas do cotidiano devido ao estado mental.

“Só quem esteve no fundo do poço sabe como é difícil sair, e você sabe o caminho de volta. Eu tive uma depressão profunda, de ficar seis meses sem banho e sem escovar os dentes. Eu não fazia nada”, revelou.

“Eu acordava, me alimentava de tudo que era negativo e chegava até a mim e me forçava a dormir de novo. Eu me obrigava a dormir. Só queria estar desligada”, completou.

Família de Ferrugem

O cantor Ferrugem tem três filhas atualmente: Júlia, de 15 anos, Sofia, de 8, e Aurora, de 6. A mais velha é fruto do relacionamento dele com Juliana Barbosa, que faleceu em 2015, devido a complicações causadas por uma lipoaspiração na barriga.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Thaís Vasconcellos (@thaisrvv)

Já as outras duas herdeiras foram geradas durante a relação dele com Thaís, que começou em 2016 e segue até hoje, durando 10 anos. Eles se conheceram quando a ruiva trabalhava no RH do mesmo prédio do empresário do artista.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

abuso ferrugem gravidez

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ferrugem e Thaís estão juntos há 10 anos
Play

Esposa de Neymar revela detalhes da mansão de R$ 50 milhões do casal

Ferrugem e Thaís estão juntos há 10 anos
Play

Bruna Marquezine chega a Salvador para carnaval com Shawn Mendes

Ferrugem e Thaís estão juntos há 10 anos
Play

Claudia Leitte revela tática espiritual para lidar com críticas

Ferrugem e Thaís estão juntos há 10 anos
Play

Marina Sena se manifesta após Juliano Floss ser confirmado no BBB 26

x