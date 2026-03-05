Esposa de Ferrugem expõe abusos sofridos durante gravidez

Ferrugem e Thaís estão juntos há 10 anos - Foto: Reprodução | Instagram

Thaís Vasconcelos usou as redes sociais para fazer um desabafo nesta quinta-feira, 5. Esposa do cantor Ferrugem, a influenciadora digital contou que foi vítima de abusos físicos e psicológicos durante sua primeira gestação.

“Sofia tem 8 anos, e só hoje eu consigo ver claramente o que passei na minha gravidez em relação ao abuso físico e psicológico que sofri e achei que era normal”, disse ela, sem revelar o autor dos abusos.

A ruiva também contou que não obteve o apoio que esperava na época. “Quando você fala para uma pessoa que você acha que vai ter a atitude de te defender, ela ainda é conivente”, relembrou.

Depressão severa

Em seu relato, Thaís também aproveitou para contar que enfrentou uma depressão severa durante a gestação de sua filha mais velha. Ela afirmou que deixou de fazer atividades básicas do cotidiano devido ao estado mental.

“Só quem esteve no fundo do poço sabe como é difícil sair, e você sabe o caminho de volta. Eu tive uma depressão profunda, de ficar seis meses sem banho e sem escovar os dentes. Eu não fazia nada”, revelou.

“Eu acordava, me alimentava de tudo que era negativo e chegava até a mim e me forçava a dormir de novo. Eu me obrigava a dormir. Só queria estar desligada”, completou.

Família de Ferrugem

O cantor Ferrugem tem três filhas atualmente: Júlia, de 15 anos, Sofia, de 8, e Aurora, de 6. A mais velha é fruto do relacionamento dele com Juliana Barbosa, que faleceu em 2015, devido a complicações causadas por uma lipoaspiração na barriga.

Já as outras duas herdeiras foram geradas durante a relação dele com Thaís, que começou em 2016 e segue até hoje, durando 10 anos. Eles se conheceram quando a ruiva trabalhava no RH do mesmo prédio do empresário do artista.