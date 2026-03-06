Jojo Todynho quebra o silêncio sobre infarto do namorado e "bombas"

Jojo Todynho e Thiago Gonçalves juntos - Foto: Reprodução | Instagram

Jojo Todynho usou suas redes sociais para se manifestar sobre o infarto sofrido por seu namorado, Thiago Gonçalves, nesta quinta-feira, 5. A cantora fez um post em seu perfil do Instagram e deu detalhes sobre o quadro de saúde do policial militar.

Durante o relato, a famosa também negou que o amado faça o uso de anabolizantes para ganhar mais músculos na academia. “Eu confirmei que o Thiago sofreu o infarto sim, mas não tem nada relacionado a anabolizantes”, disse.

“Isso é uma informação que chegaram dizendo que receberam lá de dentro, muito grave a pessoa espalhar isso. Thiago tem filho, tem família. Ainda está sendo apurado o que pode ter acontecido, mas ele está bem”, disparou.

A morena ainda garantiu que o oficial está se recuperando bem do ocorrido. “Quem tá infartada por dentro sou eu, porque eu fiquei de perna bamba, mas esse homem é um tanque de guerra. Tá sendo bem acompanhado”, concluiu.

Infarto

Thiago Gonçalves foi internado às pressas no Hospital Central da Polícia Militar, no Rio de Janeiro. O policial militar, de 38 anos, sofreu um infarto repentino, que não teve a causa revelada.

Segundo informações iniciais, divulgadas pelo jornalista Leo Dias, o problema no coração teria sido causado devido ao uso de anabolizantes, também conhecidos como “bombas”, o que foi negado por Jojo Todynho, namorada dele.