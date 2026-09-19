Brasileira está entre as favoritas em concurso de Miss Transgênero

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A modelo brasileira Angel Gadelha, de 30 anos, está entre as favoritas para disputar o Miss Internacional Queen 2026. O evento é o maior concurso de beleza voltado para mulheres transgênero.

O concurso acontece na noite deste sábado, 19, na Tailândia, com 26 modelos transgênero de diversas partes do mundo.

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Quem é Angel Gadelha?

Representando o Brasil, a cearense Angel Gadelha é estudante de psicologia e possui uma trajetória marcante em concursos de beleza.

A modelo já participou de três concursos voltados para mulheres trans, sendo eles: Miss Universe Ceará 2026, Miss Supranational Brasil 2023 e Miss Mundo Ceará 2023.

Já na Tailândia, a brasileira participou de prévias do concurso, como o desfile de traje típico, onde ela surgiu vestida de arara vermelha. "Usando minha voz para mostrar ao mundo que o talento não tem gênero, os sonhos não têm limites e todos merecem a oportunidade de viver e prosperar com dignidade", afirmou Angel.

Ao longo da história do Miss Internacional Queen, apenas uma brasileira venceu o concurso, a paulista Marcela Ohio, em 2013.

Veja: