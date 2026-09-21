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MÚSICA

Rick, da dupla com Renner, desaparece após helicóptero perder contato

Cantor estava com empresário em voo de SC para São Paulo

Isabela Cardoso
Por
Cantor Rick, da dupla com Renner
Cantor Rick, da dupla com Renner - Foto: Reprodução

O cantor Rick, da dupla sertaneja com Renner, está entre os desaparecidos após um helicóptero que saiu de Santa Catarina com destino a São Paulo perder contato. O empresário Bruno Avelar também estava na aeronave e não foi localizado até o momento.

O desaparecimento de Rick foi confirmado pela assessoria de imprensa ao portal LeoDias. Segundo as informações disponíveis, a aeronave perdeu o sinal enquanto seguia para a capital paulista.

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No mesmo período, o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina confirmou a queda de um helicóptero na região. Ainda não há confirmação, nas informações disponíveis, de que a aeronave encontrada seja a mesma em que estavam o cantor e o empresário.

Equipes de busca e resgate foram acionadas para verificar a situação. Cerca de 20 socorristas tentam chegar ao último ponto em que o sinal da aeronave foi registrado.

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A perda do contato pode ter relação com as fortes chuvas e os ventos que atingiram a região, segundo informações divulgadas pelas autoridades.

Quem é Rick, da dupla com Renner

Nascido Geraldo Antonio de Carvalho, Rick Sollo nasceu em Monte do Carmo, no Tocantins, em 5 de dezembro de 1966. Ele formou dupla com Renner em 1986.

Os dois ganharam projeção nacional a partir do final dos anos 1990 com músicas como "Ela é Demais", "Cara de Pau" e "Filha".

Além de cantor, Rick atua como compositor e produtor no segmento sertanejo. Ele assinou músicas gravadas por artistas como Zezé Di Camargo & Luciano, Chitãozinho & Xororó, Daniel, Gino & Geno, entre outros.

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desaparecimento helicóptero santa catarina

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