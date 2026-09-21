Rick, da dupla com Renner, desaparece após helicóptero perder contato

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O cantor Rick, da dupla sertaneja com Renner, está entre os desaparecidos após um helicóptero que saiu de Santa Catarina com destino a São Paulo perder contato. O empresário Bruno Avelar também estava na aeronave e não foi localizado até o momento.

O desaparecimento de Rick foi confirmado pela assessoria de imprensa ao portal LeoDias. Segundo as informações disponíveis, a aeronave perdeu o sinal enquanto seguia para a capital paulista.

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No mesmo período, o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina confirmou a queda de um helicóptero na região. Ainda não há confirmação, nas informações disponíveis, de que a aeronave encontrada seja a mesma em que estavam o cantor e o empresário.

Equipes de busca e resgate foram acionadas para verificar a situação. Cerca de 20 socorristas tentam chegar ao último ponto em que o sinal da aeronave foi registrado.

A perda do contato pode ter relação com as fortes chuvas e os ventos que atingiram a região, segundo informações divulgadas pelas autoridades.

Quem é Rick, da dupla com Renner

Nascido Geraldo Antonio de Carvalho, Rick Sollo nasceu em Monte do Carmo, no Tocantins, em 5 de dezembro de 1966. Ele formou dupla com Renner em 1986.

Os dois ganharam projeção nacional a partir do final dos anos 1990 com músicas como "Ela é Demais", "Cara de Pau" e "Filha".

Além de cantor, Rick atua como compositor e produtor no segmento sertanejo. Ele assinou músicas gravadas por artistas como Zezé Di Camargo & Luciano, Chitãozinho & Xororó, Daniel, Gino & Geno, entre outros.