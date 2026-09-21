Hackers invadem sistema de prefeitura e desviam dinheiro público

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Os sistemas da Prefeitura de Lontras, no Alto Vale de Santa Catarina, foram invadidos por hackers, segundo informou o governo municipal nesta segunda-feira, 21. O ataque resultou em transferências fraudulentas de dinheiro público, mas o valor desviado ainda não foi informado.

Os criminosos fizeram transferências na última sexta-feira, 18, a partir de contas da prefeitura na Caixa Econômica Federal para contas de pessoas e empresas.

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Ao identificar a movimentação, o setor de Finanças registrou um boletim de ocorrência e conseguiu bloquear os valores junto a uma das agências bancárias que recebeu o dinheiro.

Prefeitura tenta recuperar valores desviados

As investigações iniciais apontam que a invasão teria ocorrido externamente. De acordo com a administração municipal, os levantamentos realizados até o momento não indicam participação de servidores no crime.

A Prefeitura de Lontras informou que mantém contato com a Caixa Econômica Federal para tentar recuperar os valores desviados. A Secretaria de Administração e o Departamento Jurídico também acionaram a instituição e as demais agências envolvidas no caso.

Em nota, a Prefeitura de Lontras afirmou que mantém o compromisso com a transparência e com a proteção do patrimônio público.