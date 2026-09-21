Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

POLÍTICA

Deltan Dallagnol tem campanha ao Senado suspensa por maioria no TSE

TSE analisa recurso contra registro concedido pelo TRE-PR ao ex-procurador para disputa pelo Senado

Luan Julião
Por
Deltan Dallagnol
Deltan Dallagnol - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil
Eleições 2026

O julgamento que, em 2023, levou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a considerar irregular a candidatura de Deltan Dallagnol à Câmara dos Deputados voltou a pesar sobre a trajetória eleitoral do ex-procurador. Nesta segunda-feira, 21, a Corte formou maioria para suspender a campanha dele ao Senado pelo Paraná.

O precedente foi citado pelo relator do caso atual, Floriano de Azevedo Marques, ao defender que existe plausibilidade no recurso contra o registro da candidatura e que há risco de dano ao processo eleitoral enquanto a discussão sobre a elegibilidade permanece sem uma definição.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Em 2023, o TSE entendeu que Dallagnol havia pedido exoneração do cargo de procurador da República, em novembro de 2021, com o objetivo de evitar a incidência da causa de inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso I, alínea “q”, da Lei Complementar 64/1990, conhecida como Lei de Inelegibilidade.

Maioria pela suspensão

O voto de Floriano Marques foi acompanhado pelos ministros Dias Toffoli, Estela Aranha e Ricardo Villas Bôas Cueva. Com os quatro votos, a maioria pela suspensão da campanha foi formada no plenário virtual.

Leia Também:

CASO RUEDA

Presidente do União Brasil é acusado de agressão e tem vídeo íntimo vazado
Presidente do União Brasil é acusado de agressão e tem vídeo íntimo vazado imagem

BAHIA

ACB recebe Antônio Lavareda em nova edição do Diálogos que Transformam
ACB recebe Antônio Lavareda em nova edição do Diálogos que Transformam imagem

LULA NA BAHIA

PT articulou vinda de Lula a Feira de Santana neste domingo (27)
PT articulou vinda de Lula a Feira de Santana neste domingo (27) imagem

A análise, no entanto, ainda não terminou. O julgamento permanece aberto até as 23h59 desta segunda-feira, 21, e ainda precisam votar os ministros Kassio Nunes Marques, André Mendonça e Sebastião Reis.

Registro havia sido liberado pelo TRE-PR

A discussão chegou ao TSE após a Coligação Paraná Para Todos e a Federação Brasil da Esperança questionarem uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR).

O tribunal paranaense havia deferido o registro de Dallagnol para a disputa ao Senado. As entidades, então, apresentaram o pedido que levou a questão à análise do TSE.

Agora, a Corte Superior avalia a continuidade da campanha enquanto a controvérsia sobre a elegibilidade do ex-procurador permanece em julgamento.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Deltan Dallagnol direito eleitoral Eleiçõs 2026 inelegibilidade TSE

Relacionadas

Mais lidas