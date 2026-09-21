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ACB recebe Antônio Lavareda em nova edição do Diálogos que Transformam

Encontro traz perspectivas do cenário eleitoral na Bahia e no Brasil

Cássio Moreira
Por
Antônio Lavareda é o convidado do Diálogos que Transformam
Antônio Lavareda é o convidado do Diálogos que Transformam - Foto: Divulgação

A Associação Comercial da Bahia (ACB) realiza, às 19h desta segunda-feira, 21, mais uma edição do Diálogos que Transformam, tendo o cientista político, sociólogo e doutor em Ciências Políticas, pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro (IUPERJ), Antônio Lavareda, como convidado do encontro.

O evento, realizado em formato de jantar, é uma parceria com o LIDE Bahia e com o portal Política Livre. O local escolhido é o Palacete Tirachapéu, localizado na tradicional Rua Chile, no Centro Histórico de Salvador.

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Brasil às vésperas das urnas

Durante o encontro, Lavareda apresentará a palestra “O Brasil às vésperas das urnas: uma leitura do cenário político de 2026”, trazendo uma análise sobre os cenários da Bahia e do Brasil, faltando cerca de duas semanas para o primeiro turno das eleições.

Diálogos que transformam

A última edição do Diálogos que Transformam, em junho deste ano, teve o CEO do instituto AtlasIntel, Andrei Roman, como convidado. O evento ocorreu em parceria com o Grupo A TARDE.

O evento aconteceu no Bistrot Trapiche Adega, no bairro do Comércio, em Salvador.

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