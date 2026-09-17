Isabela Suarez recebe o título Master do Best of Brazil Global Awards

Homenagem

Brilho baiano em Nova York: Isabela Suarez recebeu o título Master do Best of Brazil Global Awards 2026, em noite especial no Museu da Estátua da Liberdade. Presidente da ACB e da Fundação Baía Viva, a empresária levou o nome da Bahia à cena internacional, em reconhecimento à sua trajetória e atuação em defesa do setor produtivo. Filha de Biga e Carlos Suarez, Isabela certamente encheu os pais de orgulho.

Noite de Gala

Jorge Teixeira comemorou aniversário em grande estilo, reunindo amigos e familiares no Al Mare, na Bahia Marina. Ao lado da mulher, Magda, anfitriã impecável, recebeu os convidados em uma noite inspirada na magia de Veneza. O décor, assinado por Lúcia Oliveira, ganhou tons de azul e prata, brilho e personagens venezianos. Uma noite de encontros, elegância e muito afeto, celebrando a vida e as boas companhias. Que o Senhor do Bonfim o cubra de bênçãos!

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Jorge e Magda, celebrando a vida em noite especial - Foto: Divulgação

Novidades

À frente do Almacen Pepe, a família Faro apresentou, em jantar para convidados e imprensa, o novo serviço de e-commerce da marca. Com plataforma própria, a novidade leva ao digital a experiência da delicatessen, reunindo o portfólio da rede, agendamento de entregas e lista de compras. Matheus Faro comandou a apresentação, ao lado de Seu Pepe, André Faro e Danilo Portugal. O serviço chega com frete grátis até 16 de outubro.

André Faro, Matheus Faro, Pepe Faro e Danilo Portugal (Leo Trindade - Foto: Divulgação

Tarde de encontros

Nino Nogueira está de volta à cidade e escolheu brindar esse reencontro com um almoço especial, no dia 24 de outubro, no Espaço Galeria, na Rua da Paciência, 295. A partir das 13h, amigos e convidados se reúnem em torno de boa mesa, música e, sobretudo, bons encontros — daqueles que Nino sabe tão bem proporcionar. Para fazer parte, pelo WhatsApp (71) 98810-8010.

Nino Nogueira promove um almoço especial para celebrar seu retorno a Salvador - Foto: Divulgação

Verão na Orla

A Orla Brasil apresentou, em São Paulo, o projeto Verão na Orla 2026/2027, em parceria com SalvadorPar, Saltur e NEOOH. O encontro reuniu executivos e investidores e contou com Eduardo Sampaio, João Marcello Barreto e Guilherme Borges, da Orla Brasil, além de Marcos Lessa, da SalvadorPar, e Isaac Edington, da Saltur. A temporada terá mais de 100 atividades gratuitas, de novembro a fevereiro.

Eduardo Sampaio, Isaac Edington, João Marcello Barreto, Marcos Lessa, Guilherme Borges e Leonardo Maciel. Créditos Daniel Martins - Foto: Divulgação

Ideia premiada

A estudante Maria Júlia Ribeiro Dantas conquistou o 1º lugar na etapa Bahia do Prêmio IEL, na categoria IEL Estágio – Estagiário Inovador para Micro e Pequenas Empresas. O reconhecimento veio pela criação do Gestão Conect, plataforma que reduziu de cerca de um mês para até duas semanas o processo de admissão na Gestão 24/7, unindo inovação, agilidade e eficiência.

A estagiária premiada Maria Julia ao lado de seu supervisor Tadeu Ferret e de Afonso Almeida do IEL (Wilson Sabadin) - Foto: Divulgação

Futuro do varejo

A Associação dos Lojistas do Shopping da Bahia (ALSCIB), presidida por Graça Valadares, promove, dia 23, a palestra “O Futuro do Varejo”, com Lu Wodzik, CEO e conselheira com 29 anos de atuação no varejo e franchising. Ex-líder de marcas como Arezzo, Schutz e Anacapri, ela falará sobre as transformações do setor e o novo comportamento do consumidor, no Cine UCI Orient, às 10h.

Graça Valadares e Lu Wodzik em encontro sobre o futuro do varejo - Foto: Divulgação

Verão em Sauípe

A Costa do Sauípe antecipa o verão com o Sauípe Summer Festival, de 19 a 21 de novembro. O novo evento reúne Olodum, É o Tchan, Psirico, Jammil, Cheiro de Amor e Alexandre Peixe em três dias de música e diversão. A programação começa no dia 19, com Olodum e É o Tchan, a partir das 17h, em uma combinação de praia, descanso e a energia da música baiana.

San Gennaro

O Rio Vermelho recebe, neste sábado (19), a 7ª Festa de San Gennaro, celebração que une a tradição italiana à identidade baiana. Das 10h às 22h, entre o Largo de Santana e o Largo da Mariquita, o público poderá conferir gastronomia, música, teatro e intervenções artísticas, em programação gratuita. Realizado por Valeska Calazans e pelo chef Celso Vieira, do Grupo Pasta em Casa, o evento homenageia Raul Seixas com o tema Pop Rock.

Bem-estar em movimento

A MDNE reuniu colaboradores para uma manhã de saúde, esporte e bons encontros na Corrida Bem-estar, realizada no Jardim dos Namorados. Sob o comando do diretor regional Fernando Amorim, a iniciativa promoveu caminhadas e corridas de 2,5 km e 5 km, em clima descontraído e de integração. Uma bela ação que aproxima equipes, estimula hábitos saudáveis e valoriza o cuidado com as pessoas. Parabéns!

Aniversários

Hoje (17): Daniela Carvalho, Tida Viveiros, Fernando Moniz Barreto Lisboa, Victor Lacerda, Christiane Abdelnour Hayek

Amanhã (18): Jurema Boente, Heitor Reis, Dj Barbie, Fernando Novis Coelho