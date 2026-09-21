Presidente do União Brasil é acusado de agressão e tem vídeo íntimo vazado

zaO presidente do União Brasil, Antônio Rueda, foi acusado de agressão pela influenciadora, Luana Dellevedove, e teve um vídeo íntimo vazado nesta segunda-feira, 21. Nas imagens, Rueda aparece apenas com roupas íntimas enquanto Luana mostra marcas de sangue em um quarto de hotel em São Paulo, onde eles estavam hospedados.

Durante a gravação, a influenciadora alega que está convivendo com violências psicológicas há mais de um ano e acusou Rueda de “trair a mulher e a amante”. O dirigente atualmente disputa o cargo de deputado federal pelo Rio de Janeiro e é casado com a socialite de Brasília Flor Rueda.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O vídeo publicado nas redes sociais tem diversos cortes. Em um dos trechos, Rueda aparece se vestindo e tenta deixar o quarto, quando é segurado por Luana. Ao final da gravação, a influenciadora afirmou temer pelo que poderia ocorrer com sua família.

Veja:

[AVISO DE IMAGENS FORTES]

Resposta

Ao portal Diário do Centro do Mundo (DCM), Luana Dellevedove solicitou que a reportagem lhe enviasse os vídeos citados. Após ter acesso às imagens, ela inicialmente não quis se manifestar, mas depois disse que o vídeo era uma montagem.

“Reitero que se tratam (sic) de inverdades. Qualquer assertiva que me atribua conhecimento, participação ou informações a respeito dessa questão não corresponde à verdade. E, esses supostos vídeos que você afirma ter posse, com certeza se trata de montagem. Agradeço a compreensão e peço, por gentileza, que respeite, e não insista nesse tema mentiroso e inverídico.”

Procurado pelo mesmo veículo, às 18h35 de domingo, 20, Antônio Rueda afirmou que estava a bordo de um avião, e pediu para que as perguntas fossem enviadas por mensagens escritas.

A reportagem afirmou que enviou as perguntas sobre as circunstâncias do vídeo, mas o candidato não respondeu mais.