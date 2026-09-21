Prefeito de NY ‘rasga’ elogios a Lula: “Você tem sido uma luz”, “inspiração”

O prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, afirmou nesta segunda-feira, 21 que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva é uma inspiração na defesa dos trabalhadores e das pessoas que vivem em dificuldade. O elogio ocorreu durante um encontro entre os dois em Nova York, onde também houve troca de camisas e abraços.

"Foi uma honra mostrar a ele como foi uma inspiração para muitos de nós para defender os trabalhadores, os que vivem em dificuldade. O senhor tem sido uma fonte de inspiração para todos nós", disse Mamdani a Lula. Em seguida, o presidente brasileiro respondeu em português: "Obrigado".

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A conversa aconteceu no quintal da residência do representante do Brasil na Organização das Nações Unidas (ONU), o embaixador Sérgio Danese, no bairro de Upper East Side. O encontro durou mais de uma hora e havia sido solicitado pelo prefeito democrata.

Hoje me encontrei com o prefeito de Nova York, Zohran Mamdani. Um jovem político que representa muito do que há de novo na política e tem um papel importante no futuro dos Estados Unidos e do mundo. Conversamos sobre o combate à pobreza e a importância de trazer cada vez mais jovens para a política. É muito bom ver novas gerações chegando com disposição para transformar a realidade. 🌎❤️ Today, I met with New York Mayor @NYCMayor, a young politician who represents much of what is new in politics and will play an important role in the future of the United States and the world. We spoke about the fight against poverty and the importance of bringing more young people into politics. It is inspiring to see a new generation stepping forward with the determination to transform reality. 🌎❤️ — Lula (@LulaOficial) September 21, 2026

Lula destaca trajetória de Mamdani

Durante a conversa, Lula também fez referências à trajetória política de Mamdani, repetindo que o prefeito é "muito jovem". O presidente perguntou qual seria o principal problema enfrentado atualmente pela população de Nova York.

"O custo de vida", respondeu Mamdani.

O tema foi um dos principais pontos da campanha eleitoral que levou o prefeito à vitória no ano passado. Durante a conversa, ele também afirmou que "um em cada quatro nova-iorquinos vive na pobreza".

A declaração ocorreu depois de Lula dizer que não sabia se existia "periferia" em Nova York.

Ao comentar a trajetória de Mamdani, Lula afirmou que o prefeito precisa manter o discurso que o levou à vitória eleitoral.

"Ele é muito jovem. E deve ter uma causa muito forte que o levou a ser prefeito. Ele não pode perder em nenhum momento o discurso que ele fez para ganhar as eleições. Nesse momento histórico, a minha luta é para ver se a gente consegue dignificar a humanidade contra o desprezo e o esquecimento que as lideranças do mundo têm contra o povo pobre", disse Lula.

A imprensa brasileira e internacional acompanhou as declarações, mas não foi autorizada a fazer perguntas depois das falas.

Nas redes sociais, Lula afirmou que os dois "discutiram a importância da defesa da democracia e do enfrentamento ao extremismo e à desinformação no mundo todo". O presidente também disse ter convidado Mamdani para visitar o Brasil, ainda sem uma data definida.

O assessor presidencial de relações internacionais, Celso Amorim, resumiu o tom da reunião como "uma conversa de pai para filho".

Encontro reuniu duas figuras da esquerda

Mamdani chegou à residência do representante brasileiro na ONU às 11h38, acompanhado do vice-prefeito, Dean Fuleihan, e de assessores. Aos 34 anos, o prefeito é socialista e se tornou um dos principais nomes nacionais do Partido Democrata, opositor de Donald Trump nos Estados Unidos.

Nascido em Uganda, Mamdani não pode disputar a Presidência dos Estados Unidos. Ainda nesta segunda-feira, ele deve receber Trump na residência oficial do prefeito de Nova York. Apesar da oposição política entre os dois, ambos mantêm boa relação.

No encontro com Lula, os dois também trocaram camisas. O presidente brasileiro recebeu uma peça da cidade de Nova York e presenteou Mamdani com uma camisa do Corinthians.

Lula também se reúne com presidente do Uruguai

A agenda do presidente brasileiro em Nova York começou antes do encontro com Mamdani. Lula recebeu o presidente do Uruguai, Yamandu Orsi, na residência do representante brasileiro na ONU.

"Quanta elegância", brincou Lula ao cumprimentar o colega uruguaio diante dos jornalistas.

A reunião durou 50 minutos e não houve declaração dos dois presidentes à imprensa ao final. Nas redes sociais, Lula afirmou que agradeceu a Orsi pela cessão de espaço na cota de carne uruguaia destinada ao Brasil no acordo Mercosul-União Europeia.

O presidente brasileiro também disse querer aprender com o Uruguai sobre o combate às bets. O país bloqueia sites e aplicativos de apostas e mantém um monopólio do mercado.

Antes dos encontros, Lula concedeu uma entrevista de cerca de 30 minutos à jornalista americana Christiane Amanpour, da CNN Internacional. Do lado de fora, cerca de dez apoiadores do presidente, vestidos com camisetas e carregando bandeiras do PT, gritavam "Bom dia, presidente Lula".

Ainda nesta segunda-feira, Lula deve se reunir com o senador socialista independente Bernie Sanders.