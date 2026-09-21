LULA X TRUMP
Lula critica ação dos EUA na Venezuela: “Não é bom para a democracia”
Presidente cumpre agenda no país norte-americano para Assembleia Geral da ONU
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a criticar Donald Trump em razão da ação dos Estados Unidos na Venezuela, que acabou prendendo o ditador do país, Nicolás Maduro. Em entrevista nesta segunda-feira, 21, durante viagem aos EUA, Lula afirmou que a intervenção em território em venezuelano não seria “bom para a democracia”.
"É grave o que os Estados Unidos fizeram com a Venezuela. Os Estados Unidos passam a ideia de que estão governando a Venezuela. Em todo documento que a gente lê, os acordos, é que os EUA estão mandando na Venezuela. Ou seja, a soberania do país acabou. Isso não é bom. Não é bom para os Estados Unidos, não é bom para a Venezuela e não é bom para a democracia", afirmou Lula à CNN.
Lula cumpre agenda em Nova York nesta semana, onde irá participar da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU). O petista não tem agenda marcada com Donald Trump, mas pode encontrar o chefe de Estado nos bastidores do evento da ONU.
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Chefes da Venezuela
O presidente brasileiro também opinou sobre a situação política na Venezuela e afirmou que convocaria novas eleições no país. Na avaliação de Lula, o estágio atual do país sul-americano “dá a impressão que os EUA" manda na atual presidente venezuelana, Delcy Rodriguez.
"O ideal é que se construa parcerias com a Venezuela para ele construir... Outro dia eu disse: se eu fosse a Delcy, eu convocava eleições o mais rápido possível para que o povo pudesse escolher quem será o presidente do país. Porque, do jeito com que os EUA tratam a Delcy, dá a impressão que os EUA mandam na Delcy", avaliou.
O Trump foi eleito para ser presidente dos EUA. Ele tem o direito de governar para os EUA, mas ele não tem o direito de governar outros países. Não tem o direito de impor a sua vontade Lula - Presidente do Brasil
Lula disse que Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, "gosta de explicitar que é ele quem manda na Venezuela, que o dinheiro do petróleo vem para os EUA e eles dão um pouquinho para a Venezuela".
Trump imperador
Ao longo da entrevista, Lula voltou a chamar Donald Trump de "imperador": "É um jeito de governar quando você diz que eu sou forte, eu sou maior, eu sou mais rico, eu posso tudo e o restante tem que obedecer. É a chamada lei do mais forte, eu não concordo com esse tipo de lei", comentou.