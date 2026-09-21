Buscas por helicóptero com cantor Rick e empresário são interrompidas

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As buscas pelo helicóptero que desapareceu nesta segunda-feira, 21, em Santa Catarina, foram suspensas devido às condições meteorológicas adversas. Cinco pessoas estavam a bordo da aeronave, entre elas o cantor Rick, da dupla Rick & Renner, o empresário Bruno Avelar, fundador do projeto “O Poder do Network”, e o videomaker Paulo.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, os trabalhos devem ser retomados por volta das 6h desta terça-feira, 22. O mau tempo também impediu o avanço do apoio aéreo em alguns pontos da operação.

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Entenda

A aeronave teria decolado de Porto Belo, no litoral catarinense, com destino a São Joaquim, na Serra, mas perdeu comunicação durante o trajeto. A equipe do cantor informou que, até o momento, essa é a principal informação disponível sobre o desaparecimento.

Inicialmente, as buscas foram concentradas na região de Urubici. Equipes chegaram à localidade de Vacas Gordas, apontada como um possível ponto da queda, mas nenhum vestígio do helicóptero foi encontrado.

Com o avanço das apurações, a área de procura foi ampliada em cerca de 30 quilômetros após a identificação do último sinal de celular de um dos ocupantes. As equipes passaram a seguir em direção à região próxima a São Joaquim.

Os trabalhos em terra também enfrentaram dificuldades. Pontes submersas e árvores caídas impediram o acesso a determinados locais, obrigando os bombeiros a retornar e buscar rotas alternativas.

FAB participa das buscas

A Força Aérea Brasileira (FAB), por meio do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), confirmou que foi acionada para procurar a aeronave.

O Centro de Coordenação de Salvamento Aeronáutico de Curitiba (Salvaero Curitiba) iniciou o planejamento da operação para delimitar as áreas com maior probabilidade de localização do helicóptero.

Foram mobilizadas duas aeronaves especializadas em missões de Busca e Salvamento: um helicóptero Black Hawk (H-60) e um SC-105 Amazonas. Segundo a FAB, o planejamento será ajustado à medida que novas informações forem obtidas.

Rick publicou imagens antes do desaparecimento

Horas antes do desaparecimento, Rick publicou nas redes sociais imagens em que aparecia chegando em um avião de pequeno porte. Em seguida, o sertanejo foi registrado caminhando ao lado do empresário Bruno Avelar em direção a um helicóptero.

Rick Sollo, de 59 anos, forma a dupla sertaneja Rick & Renner e também é compositor de sucessos gravados por outros artistas. Bruno Avelar é empresário e fundador do projeto “O Poder do Network”, voltado à criação de conexões profissionais.