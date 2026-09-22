Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

INÉRCIA ADMINISTRATIVA

Ex-prefeita omite cobrança de R$ 16 milhões em dívidas

Uberlândia Pereira teve dois mandatos para regularizar pendências em Jucuruçu

Rodrigo Tardio
Por
Uberlândia Pereira (PSD) foi multada em R$ 5 mil
Uberlândia Pereira (PSD) foi multada em R$ 5 mil - Foto: Reprodução | Instagram
Eleições 2026

Os conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA) julgaram procedente, na sessão desta terça-feira, 22, o termo de ocorrência lavrado contra a ex-prefeita de Jucuruçu, sul da Bahia, Uberlândia Carmos Pereira (PSD).

A decisão foi motivada pela omissão da antiga administração em adotar providências para a recuperação de R$ 16.299.693,31 em créditos devidos ao erário municipal.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Inércia administrativa

De acordo com o parecer do órgão fiscalizador, a ex-gestora dispôs de dois mandatos consecutivos para promover a regularização das pendências financeiras e reaver os recursos. Em razão da inércia administrativa ao longo dos oito anos, o tribunal aplicou uma sanção pecuniária no valor de R$ 5 mil à ex-prefeita.

"A relatoria determinou que a atual gestão adote as medidas necessárias para resgatar R$ 10,7 milhões inscritos na dívida ativa e ainda não cobrados."

Leia Também:

ONU

Lula sobre eleições: "Brasileiros vão decidir entre democracia e negacionismo"
Lula sobre eleições: "Brasileiros vão decidir entre democracia e negacionismo" imagem

FORTALECIMENTO

ONU: Lula cobra reformas, ataca guerras e defende soberania do Brasil
ONU: Lula cobra reformas, ataca guerras e defende soberania do Brasil imagem

PANOS QUENTES

Bruno Reis abre o jogo sobre atrito entre PSDB e Sheila Lemos em Conquista
Bruno Reis abre o jogo sobre atrito entre PSDB e Sheila Lemos em Conquista imagem

Cobrança parcial

O relatório da Corte de Contas aponta que as ações de recuperação só tiveram início em 2021, já sob o comando do prefeito Arivaldo de Almeida Costa.

Na ocasião, o município formalizou a inscrição do montante integral na dívida ativa, mas ajuizou a execução fiscal de apenas uma parcela do débito, equivalente a R$ 5.550.792,63.

Diante do cenário, a relatoria do processo instruiu a atual administração de Jucuruçu a implementar com urgência as medidas judiciais e administrativas cabíveis para recompor os R$ 10.748.900,68 remanescentes.

O montante refere-se aos valores que, embora já negativados no cadastro municipal, continuam sem a devida cobrança judicial.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

cobrança de dívidas Gestão Pública recuperação de créditos Sanção Administrativa tcm-ba tribunal de contas

Relacionadas

Mais lidas