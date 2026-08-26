Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA

DE OLHO

TCM investiga 1,5 mil contratações suspeitas em 11 cidades da Bahia

Admissões teriam ocorrido no 1º semestre deste ano

Yuri Abreu
Por
TCM-BA investiga 11 municípios após suspeita de 1.540 contratações irregulares
TCM-BA investiga 11 municípios após suspeita de 1.540 contratações irregulares - Foto: Divulgação

Onze municípios da Bahia viraram alvo do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) após a contratação de 1.540 contratações temporárias sob suspeita apenas no 1º semestre deste ano, sem a realização de qualquer processo seletivo simplificado ou edital de seleção pública.

A descoberta ocorreu após uma ação coordenada da Diretoria de Controle de Atos de Pessoal (DAP) da Corte, que realizou um cruzamento de dados declarados pelos próprios gestores públicos no Sistema Integrado de Gestão e Auditoria (Siga) do Tribunal.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Além disso, os prefeitos deixaram de preencher corretamente o sistema Siga em descumprimento a uma resolução do Tribunal baiano.

Os municípios envolvidos e a quantidade de contratações feitas por cada um deles são:

  • Coribe (188 contratações)
  • Central (185)
  • Várzea da Roça (154)
  • São Felipe (151)
  • Macarani (144)
  • Monte Santo (143)
  • Buritirama (138)
  • Jitaúna (116)
  • América Dourada (109)
  • Lajedão (106)
  • Brotas de Macaúbas (106)

Conselheiros adotam posturas divergentes

Os casos envolvendo os municípios foram distribuídos para três diferentes conselheiros do TCM-BA:

  • Nelson Pellegrino (Macarani, Buritirama, Jitaúna e Brotas de Macaúbas)
  • Paulo Rangel (Central, São Felipe, Monte Santo e Lajedão)
  • Ronaldo Sant'Anna (Coribe, Várzea da Roça e América Dourada)

Os dois primeiros — Nelson Pellegrino e Paulo Rangel — entenderam que a gravidade e a repetida conduta de contratação sem processo seletivo preenchiam os requisitos de urgência.

Assim, para evitar o colapso de setores públicos críticos como Saúde e Educação, os relatores determinaram a suspensão imediata de novas contratações até o julgamento da questão.

Leia Também:

TEMAS CRUCIAIS

Fim da escala 6x1 e taxa das blusinhas: Lula diz que Brasil está pronto para mudar
Fim da escala 6x1 e taxa das blusinhas: Lula diz que Brasil está pronto para mudar imagem

ELEIÇÕES 2026

O que os candidatos ao Senado querem fazer pela Bahia? Veja propostas
O que os candidatos ao Senado querem fazer pela Bahia? Veja propostas imagem

VOTO DISTRITAL

Alexandre de Moraes defende mudança radical em sistema eleitoral: "Faliu"
Alexandre de Moraes defende mudança radical em sistema eleitoral: "Faliu" imagem

Com relação aos prefeitos, os gestores de Macarani (Selma Souto/PSD), Brotas de Macaúbas (Dr. Kleber/PSD), Buritirama (Dr. Leo/MDB) e Jitaúna (Marcelo Pecorelli/Avante) foram intimados a apresentar defesa em 20 dias.

Já para os administradores de Monte Santo (Silvania Matos/PSB), Central (Iko/PT) e São Felipe (Gregório/PSD), foi determinada a notificação urgente sob pena de desobediência, multa pessoal e representação ao Ministério Público da Bahia (MP-BA).

Ronaldo determinou notificação

Ao analisar os casos de Coribe (Doutor Murillo/União), Várzea da Roça (Danillo/PCdoB) e América Dourada (Joelson/PSD), o conselheiro Ronaldo Sant’Anna determinou a notificação prévia dos prefeitos no prazo comum de cinco dias para que prestem esclarecimentos formais.

Somente após este prazo, independentemente de haver ou não resposta, os autos retornarão para que o relator decida sobre a suspensão dos contratos.

Contratação temporária precisa seguir regras

Segundo as representações formuladas pelo órgão do TCM-BA, a contratação direta e temporária de servidores é uma exceção constitucional. Contudo, para ser lícita, ela exige o cumprimento cumulativo dos seguintes requisitos:

  • Previsão em lei municipal específica autorizando as contratações;
  • Existência de necessidade temporária devidamente caracterizada;
  • Demonstração de excepcional interesse público;
  • Fixação de prazo contratual determinado;
  • Realização obrigatória de processo seletivo simplificado (PSS) sujeito a ampla divulgação.

Segundo a Corte, a ausência de edital de seleção pública evidencia o uso de critérios puramente subjetivos e pessoais para a admissão de servidores, o que infringe os princípios constitucionais da impessoalidade, moralidade, publicidade e igualdade de condições no acesso a funções públicas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Bahia contratação temporária tcm-ba

Relacionadas

Mais lidas