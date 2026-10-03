Lula e Flávio Bolsonaro encerram campanha com atos em São Paulo

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL), candidatos à Presidência da República, encerraram neste sábado, 3, suas atividades de campanha na cidade de São Paulo.

Os dois participaram de atos com apoiadores na capital e no interior paulista. Lula esteve em uma passeata pela Rua Augusta, onde discursou em defesa da democracia, enquanto Flávio Bolsonaro participou de uma motocarreata entre Santa Bárbara d’Oeste e Americana.

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Lula participa de passeata em São Paulo

Lula esteve acompanhado do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), do ex-ministro da Fazenda e candidato ao governo de São Paulo Fernando Haddad (PT), além das candidatas ao Senado Marina Silva (Rede), Simone Tebet (PSB) e o ex-aliado da família Bolsonaro, Alexandre Frota (PDT).

Durante o ato, o presidente falou sobre democracia, soberania e combate ao crime organizado.

“De um lado, a democracia e a soberania. Do outro, a barbárie e a corrupção. Estamos trabalhando contra chefes de quadrilha, contra o crime organizado”, disse o presidente.

A passeata começou após um momento de tensão envolvendo a organização do evento e a Polícia Militar (PM).

PT relata tensão com a PM

O secretário nacional de Mobilização do PT, Laércio Ribeiro, afirmou a jornalistas que o partido havia ajustado previamente com a Polícia Militar a organização dos trios elétricos utilizados durante o ato.

Segundo ele, a situação mudou após a chegada da PM ao local.

“Surpreendentemente, a Polícia Militar encosta ao lado do trio e força o trio a andar sem a chegada do presidente Lula, do Haddad, da Marina e da Tebet. [...] Tem vídeos da polícia ao lado do vidro do motorista ameaçando de prisão. (É um) absurdo isso.”

Flávio Bolsonaro faz motocarreata

Flávio Bolsonaro realizou uma motocarreata entre Santa Bárbara d’Oeste e a Festa do Peão de Americana.

O senador fez o percurso ao lado do governador de São Paulo e candidato à reeleição, Tarcísio de Freitas (Republicanos), do deputado estadual André do Prado (PL) e do deputado federal Guilherme Derrite (PP), ambos candidatos ao Senado.

A mobilização ocorreu entre 11h e 12h30.

Durante uma transmissão nas redes sociais, Flávio Bolsonaro afirmou que o movimento seria um indicativo de vitória no primeiro turno.

“Vê se isso aqui não é sinal de vitória no primeiro turno. Obrigado, São Paulo, obrigado, Brasil. Faltam poucas horas para a gente libertar nosso Brasil”, afirmou o herdeiro do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Candidato ainda terá ato no Rio

Depois da agenda em São Paulo, Flávio Bolsonaro tem outra carreata prevista para este sábado no Rio de Janeiro.

O trajeto está programado para começar às 15h, no bairro de Campo Grande, e seguir até Bangu.