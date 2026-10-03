ELEIÇÕES
Lula e Flávio Bolsonaro encerram campanha com atos em São Paulo
Candidatos realizaram mobilizações no último dia de campanha para a Presidência da República
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL), candidatos à Presidência da República, encerraram neste sábado, 3, suas atividades de campanha na cidade de São Paulo.
Os dois participaram de atos com apoiadores na capital e no interior paulista. Lula esteve em uma passeata pela Rua Augusta, onde discursou em defesa da democracia, enquanto Flávio Bolsonaro participou de uma motocarreata entre Santa Bárbara d’Oeste e Americana.
Lula participa de passeata em São Paulo
Lula esteve acompanhado do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), do ex-ministro da Fazenda e candidato ao governo de São Paulo Fernando Haddad (PT), além das candidatas ao Senado Marina Silva (Rede), Simone Tebet (PSB) e o ex-aliado da família Bolsonaro, Alexandre Frota (PDT).
Durante o ato, o presidente falou sobre democracia, soberania e combate ao crime organizado.
“De um lado, a democracia e a soberania. Do outro, a barbárie e a corrupção. Estamos trabalhando contra chefes de quadrilha, contra o crime organizado”, disse o presidente.
A passeata começou após um momento de tensão envolvendo a organização do evento e a Polícia Militar (PM).
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PT relata tensão com a PM
O secretário nacional de Mobilização do PT, Laércio Ribeiro, afirmou a jornalistas que o partido havia ajustado previamente com a Polícia Militar a organização dos trios elétricos utilizados durante o ato.
Segundo ele, a situação mudou após a chegada da PM ao local.
“Surpreendentemente, a Polícia Militar encosta ao lado do trio e força o trio a andar sem a chegada do presidente Lula, do Haddad, da Marina e da Tebet. [...] Tem vídeos da polícia ao lado do vidro do motorista ameaçando de prisão. (É um) absurdo isso.”
Flávio Bolsonaro faz motocarreata
Flávio Bolsonaro realizou uma motocarreata entre Santa Bárbara d’Oeste e a Festa do Peão de Americana.
O senador fez o percurso ao lado do governador de São Paulo e candidato à reeleição, Tarcísio de Freitas (Republicanos), do deputado estadual André do Prado (PL) e do deputado federal Guilherme Derrite (PP), ambos candidatos ao Senado.
A mobilização ocorreu entre 11h e 12h30.
Durante uma transmissão nas redes sociais, Flávio Bolsonaro afirmou que o movimento seria um indicativo de vitória no primeiro turno.
“Vê se isso aqui não é sinal de vitória no primeiro turno. Obrigado, São Paulo, obrigado, Brasil. Faltam poucas horas para a gente libertar nosso Brasil”, afirmou o herdeiro do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
Candidato ainda terá ato no Rio
Depois da agenda em São Paulo, Flávio Bolsonaro tem outra carreata prevista para este sábado no Rio de Janeiro.
O trajeto está programado para começar às 15h, no bairro de Campo Grande, e seguir até Bangu.