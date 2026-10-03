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VAI CAIR?

Proibição das bets pode cair em breve; entenda movimentações

Decisão está nas mãos do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF)

Edvaldo Sales
Por
Decisão está nas mãos do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF)
Decisão está nas mãos do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF) - Foto: Reprodução | Freepik
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A possibilidade de o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspender a medida provisória que proibiu as apostas on-line no país é um temor dos integrantes do governo.

Nesta semana, Fux deu um prazo de 72 horas para que a Advocacia-Geral da União (AGU) se manifeste sobre o pedido do setor de apostas para derrubar a medida.

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A avaliação no Palácio do Planalto é a de que uma decisão favorável às bets anularia, de uma só vez, o esforço de fiscalização montado nas últimas semanas, segundo a coluna Matheus Leitão, do Metrópoles.

Entre representantes das próprias bets e de clubes de futebol, circula a avaliação de que Fux tende a suspender a MP, com base sobretudo no argumento da segurança jurídica.

O pedido foi feito na última segunda-feira, 28, pela Associação Nacional de Jogos e Loterias (ANJL) e pelo Instituto Brasileiro de Jogo Responsável (IBJR), dentro de três ações sobre a Lei das Bets que já estavam com Fux.

De acordo com as entidades, não havia urgência para uma medida provisória, o governo não apresentou estudos técnicos e as empresas pagaram outorga para operar por cinco anos.

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Proteção da população

Ainda conforme a coluna, o que está em jogo para o governo é a proteção da população. Segundo o Ministério da Fazenda, 28,65 milhões de CPFs ainda têm saldo nas plataformas, somando R$ 1,45 bilhão.

Só entre 25 de setembro e 1º de outubro, 10.435 sites ilegais foram enviados para bloqueio, e 3.040 perfis e canais em redes sociais tiveram a remoção pedida.

Além disso, o governo, aponta o texto, liga o setor ao crime organizado, pois um decreto publicado na quinta-feira, 1º, criou na Polícia Federal uma coordenação contra a lavagem de dinheiro, com divisão própria para apostas ilegais.

Antes da medida provisória, o próprio Fux já tinha restringido as apostas de beneficiários do Bolsa Família e a publicidade voltada a crianças, o que mostra que o relator reconhece os danos sociais do setor.

Esse histórico faz com que o governo ainda tenha esperança para convencer o ministro pela manifestação da AGU. Uma suspensão agora devolveria ao ar plataformas que o governo associa ao endividamento das famílias e às facções, diz a coluna.

A manifestação da Advocacia-Geral da União deve chegar até segunda-feira, 5, mesmo dia em que termina o prazo para os apostadores sacarem seus saldos, às 23h59.

Depois disso, Fux pode decidir a qualquer momento.

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