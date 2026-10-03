AtlasIntel/A TARDE: Jerônimo Rodrigues vira o jogo e alcança 51% de aprovação na Bahia

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A nova rodada da pesquisa AtlasIntel/A TARDE, divulgada neste sábado, 3, indica um movimento de recuperação na imagem do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), ao mesmo tempo em que consolida o patamar de aprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no eleitorado baiano.

​De acordo com os dados da pesquisa, a gestão de Jerônimo Rodrigues atingiu 51% de aprovação, ante 45% de desaprovação.

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Virada

O cenário aponta uma virada na percepção pública em relação ao levantamento anterior do mesmo instituto, divulgado na quarta-feira, 30, quando o governador registrava 49% de desaprovação e 46% de aprovação.

Em um intervalo de poucos dias, a aprovação do chefe do Executivo baiano subiu cinco pontos percentuais, ultrapassando a taxa de desaprovação.

Lula preserva vantagem

​No plano federal, a avaliação do presidente Lula se mantém estável e em patamar elevado na Bahia. O presidente registrou 59% de aprovação dos eleitores, contra 39% de desaprovação.

Os percentuais repetem exatamente o desempenho aferido na pesquisa divulgada em 30 de setembro, confirmando a constância do apoio ao governo federal entre os baianos.

Dados da amostragem e registro

​A pesquisa AtlasIntel/A TARDE ouviu 2.199 eleitores no estado da Bahia por meio de Recrutamento Digital Aleatório (Atlas RDR).

A margem de erro máxima é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, sob um nível de confiança de 95%.

Os levantamentos estão protocolados no Tribunal Superior Eleitoral sob os registros BA-05671/2026 e BR-01177/2026.