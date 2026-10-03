Brasileiros começam a votar para presidente neste sábado (3)

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A votação para presidente do Brasil já começou no exterior. As primeiras seções eleitorais foram abertas às 16h deste sábado, 3, pelo horário de Brasília, nas cidades de Wellington e Auckland, na Nova Zelândia. Por causa da diferença de fuso horário, de 16 horas em relação a Brasília, o país da Oceania já está no domingo, 4.

Ao todo, mais de 918 mil brasileiros estão aptos a votar em seções eleitorais instaladas em 186 cidades no exterior. O número representa cerca de 0,5% dos 158,7 milhões de eleitores aptos a votar no Brasil.

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Os brasileiros que vivem fora do país votam apenas para presidente da República. Há urnas instaladas na Oceania, Ásia, África, Europa, América do Norte, América Central e nos demais países da América do Sul.

Votação segue horário local

No exterior, as seções eleitorais funcionam de acordo com o horário local de cada país. Os locais de votação ficam abertos das 8h às 17h, também no horário local.

As últimas seções a encerrar a votação serão as instaladas no Canadá, que permanecerão abertas até as 21h de domingo, 4, pelo horário de Brasília.

A maior parte das urnas funciona em consulados e embaixadas brasileiras. Em alguns países, porém, os equipamentos são instalados em locais como escolas e hotéis.

Os locais de votação foram divulgados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF), responsável pela organização da votação brasileira no exterior.

Eleitores cadastrados para votar fora do Brasil que não puderem comparecer podem justificar a ausência nas mesas receptoras de votos ou pelo aplicativo e-Título.

No Brasil, horário varia conforme o fuso

No território brasileiro, a votação segue o horário de Brasília, independentemente do fuso da região onde o eleitor estiver.

Em Fernando de Noronha, as urnas funcionam das 9h às 18h pelo horário local. No Acre e em parte do Amazonas, a votação ocorre das 6h às 15h.

No restante do Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima, as seções ficam abertas das 7h às 16h.

Nos demais estados, como na Bahia, e no Distrito Federal, a votação ocorre das 8h às 17h, sempre considerando o horário local.