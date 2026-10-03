TRE-BA suspende perfis após deep fake contra deputados

Siga o A TARDE no Google

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) determinou a suspensão temporária e integral dos perfis @brumadodeacucar e @brumadinho_memes, no Instagram, após a publicação de um vídeo produzido com inteligência artificial envolvendo o candidato a deputado federal Vitor Bonfim (PSB) e a deputada estadual Ivana Bastos (PSD).

A decisão foi proferida neste sábado, 3, véspera da votação das Eleições 2026, pelo relator Gustavo Teles Veras Nunes. Segundo o magistrado, o conteúdo utilizou uma representação audiovisual gerada por inteligência artificial, classificada como “deep fake”, na qual Vitor e Ivana aparecem chorando diante de uma urna eletrônica.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ainda de acordo com a decisão, a publicação não apresentava qualquer aviso sobre a natureza sintética das imagens.

TRE-BA aponta ilícito eleitoral digital

Na análise preliminar do caso, o relator afirmou que os documentos apresentados indicam a ocorrência de um “grave ilícito eleitoral digital”. Conforme a decisão, a montagem teria sido utilizada para transmitir ao eleitorado uma falsa sensação de derrota antecipada dos candidatos.

O TRE-BA determinou que a Meta retire o vídeo do ar e suspenda integralmente os dois perfis até as 19h deste domingo, 4. Durante o período, ficam bloqueadas publicações, transmissões ao vivo, ferramentas de colaboração e o impulsionamento de conteúdos.

A plataforma deverá cumprir a ordem no prazo de duas horas após a intimação. Em caso de descumprimento ou atraso injustificado, foi fixada multa de R$ 2 mil por hora.

Perfis já tinham sido alvo de outra decisão

O relator também considerou o histórico recente das duas contas. Menos de 24 horas antes da nova decisão, os mesmos perfis haviam sido alvo de outra determinação judicial para a retirada de quatro publicações relacionadas a uma suposta compra de votos.