AtlasIntel aponta empate técnico entre Raquel Lyra e João Campos

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A disputa pelo governo de Pernambuco deve ser acirrada neste domingo, 4, entre a atual governadora Raquel Lyra (PSD) e o ex-prefeito do Recife João Campos (PSB). Conforme pesquisa divulgada pelo instituto AtlasIntel, parceiro do portal A TARDE, neste sábado, 3, os dois candidatos estão em empate técnico.

De acordo com os dados do levantamento, Raquel Lyra possui 48,9% dos votos válidos, enquanto João Campos pontua 48,4%. Ivan Moraes (PSOL) está na terceira colocação, com 1,3% das intenções de voto, e Renan (Missão) ocupa o quarto lugar, com 1,1%.

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Levando em consideração a votação geral, contando brancos e nulos, a atual governadora de Pernambuco foi escolhida por 47,6% dos entrevistados. O seu principal opositor, João Campos, teve voto declarado por 47,2% dos eleitores. Em relação à última pesquisa, divulgada em 20 de setembro, Raquel Lyra registrou uma queda de 1 ponto percentual, e o ex-prefeito do Recife recuou 0,2 ponto.

Série histórica da pesquisa AtlasIntel em Pernambuco - Foto: AtlasIntel

2º turno

Em eventual segundo turno, Raquel Lyra aparece à frente de João Campos, mas ainda em empate técnico. A candidata à reeleição chega a 50,7%, enquanto o postulante pelo PSB registra 49,3%.

Senado

No cenário para o Senado por Pernambuco, a AtlasIntel aponta que Humberto Costa (PT) é favorito à reeleição, liderando as intenções de voto com 25,5%. Ao seu lado, a candidata Marília Arraes (PDT) aparece na frente na disputa pela segunda vaga, com 24,9%.