AtlasIntel/A TARDE tem histórico de acerto em disputa eleitoral na Bahia

O levantamento AtlasIntel/A TARDE divulgado neste sábado, 3, aponta a liderança do governador Jerônimo Rodrigues (PT) na disputa contra o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil), pelo governo do Bahia.

Na véspera do primeiro turno da eleição no próximo domingo, 4, a pesquisa, fruto da parceria do instituto AtlasIntel com o Grupo A TARDE, desperta discussões nos bastidores dentro das duas principais candidaturas ao Palácio de Ondina, resultado conjunto do histórico de acertos nas eleições de 2022.

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AtlasIntel/ A TARDE cravou vitória de Jerônimo Rodrigues em 2022

A parceria iniciada há quatro anos rendeu uma série de recortes do cenário eleitoral na época, também polarizado entre Jerônimo Rodrigues e ACM Neto.

Ao todo, foram seis pesquisas divulgadas pelo Grupo A TARDE naquele ano, sendo a primeira delas em julho, registrando, desde então, a tendência de crescimento do candidato petista contra Neto, que liderou o levantamento inicial.

A pesquisa de julho apontou o seguinte cenário: ACM Neto com 40%, contra 33% de Jerônimo Rodrigues. O ex-ministro João Roma (PL), hoje candidato ao Senado, apareceu em terceiro, com 11% das intenções de voto.

ACM Neto: 40%

Jerônimo Rodrigues: 33%

João Roma: 11%

Pesquisa seguinte captou empate entre candidatos

O levantamento seguinte, realizado na virada de julho para agosto, mostrou um cenário de empate técnico entre os dois candidatos ao governo, na faixa dos 39%.

Jerônimo cresce e vira contra ACM Neto

No recorte feito entre 18 de agosto e 23 de agosto de 2022, Jerônimo surgiu com 36%, um desempenho menor que os primeiros levantamentos, contra 38% de ACM Neto.

Os números, no entanto, mudaram na pesquisa seguinte, entre 10 e 14 de setembro. Nesse cenário, ACM Neto tinha 41%, enquanto Jerônimo pontuou com 40%, apontando um empate técnico entre os postulantes.

Nesse mesmo levantamento, João Roma apareceu com 12% das intenções de voto.

A tendência de crescimento de Jerônimo se consolidou na pesquisa seguinte, divulgada poucos dias depois. Na pesquisa, o petista subiu cinco pontos, chegando a 45%, contra os mesmos 41%.

Na última pesquisa de setembro, já na reta final da campanha, Jerônimo alcançou 47% da preferência dos eleitores, enquanto ACM Neto perdeu 1% com relação ao recorte anterior.

O que mostrou a última pesquisa AtlasIntel/A TARDE de 2022?

Divulgada na véspera do primeiro turno, no dia 1º de outubro, a última AtlasIntel/A TARDE das eleições de 2022 cravou os números que seriam consolidados nas urnas no dia 4 de outubro, dentro da margem de erro de dois pontos percentuais.

No levantamento, Jerônimo apareceu com 48% (47.7%) das intenções de voto, seguido por ACM Neto, que surgiu com 41% (40.9%) no mesmo cenário.

Nas urnas, o candidato do PT obteve 49.45% dos votos no primeiro turno, enquanto Neto teve 40.80% (41%) dos votos entre os eleitores baianos.

Pesquisas mostraram crescimento de Jerônimo Rodrigues - Foto: Reprodução

A AtlasIntel/A TARDE também chegou aos números próximos ao resultado do segundo turno entre Jerônimo e ACM Neto, como registrado no último levantamento antes da disputa final entre os candidatos.

Na pesquisa de 29 de outubro, um dia antes do pleito, Jerônimo apareceu com 54% das intenções de voto, contra 46% do postulante de oposição.

No dia 30 de outubro, Jerônimo confirmou os números da AtlasIntel/A TARDE ao ser eleito com 53% (52.79%), enquanto Neto obteve 47% (47.23%).

Na listagem feita pelo portal A TARDE com o compilado de pesquisas AtlasIntel de 2022, Jerônimo oscilou entre 33%, sua pontuação mais baixa, e 47%, seu melhor desempenho.

Já ACM Neto oscilou entre 38%, seu número mais baixo, 41%, sua melhor pontuação na série histórica da corrida eleitoral de 2022.

Desempenho dos candidatos na AtlasIntel/A TARDE em 2022 (1º turno)

Jerônimo Rodrigues: 33% - 39% - 36% - 40% - 45% - 47%

33% - 39% - 36% - 40% - 45% - 47% ACM Neto: 40%: - 39% - 38% - 41% - 41% - 40%

AtlasIntel e histórico positivo nas urnas

A AtlasIntel tem um histórico recente positivo em pesquisas, não somente no âmbito estadual, mas também em eleições municipais, a exemplo do pleito de 2024, quando cravou resultados em Salvador e Valença, além de apontar a tendência de virada em Ilhéus, e internacionais.

O exemplo mais recente fora das fronteiras brasileiras ocorreu este ano, quando o instituto previu o resultado da eleição presidencial da Colômbia, com a vitória de Abelardo de la Espriella, considerado um ‘azarão’ no cenário eleitoral do país.

Nas eleições de 2024, por sua vez, o AtlasIntel foi o único a se aproximar do resultado revelado nas urnas da África do Sul, que mostrou o enfraquecimento do Congresso Nacional Africano (ANC), partido histórico, criado por Nelson Mandela, que comanda o país desde 1994.

À época, o CEO do instituto, Andrei Roman, comemorou. "Essa foi a primeira vez que cobrimos uma eleição geral na África do Sul, que tem um sistema parlamentarista no qual o presidente será escolhido pelo Parlamento que foi eleito pelos resultados de hoje, e justamente por conta disso que é uma eleição histórica".

Já em 2022, o instituto também foi o único a apontar com precisão o resultado da votação no Chile. Quando as urnas foram abertas revelaram que 61,9% dos chilenos reprovaram a nova Carta defendida pelo governo do presidente Gabriel Boric, enquanto 38,1% foram a favor.

A pesquisa AtlasIntel indicou 58,4% contra 41,6%, muito próximo do índice da votação, se considerada a margem de erro de 2 pontos percentuais.