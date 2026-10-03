Júnior Marabá acusa ex-aliado de usar IA para gerar fake news

O prefeito de Luís Eduardo Magalhães, Júnior Marabá (PP), fez duras críticas ao ex-candidato a prefeito de Barreiras, Danilo Henrique (MDB), neste sábado, 3, na véspera da eleição. Em vídeo publicado nas redes sociais, Marabá acusou o ex-secretário de Governo de utilizar conteúdos falsos e inteligência artificial para atacar sua esposa, Cinthya Marabá (PL), candidata a deputada estadual.

No vídeo, uma imagem gerada por inteligência artificial mostra Cinthya supostamente afirmando que pretende retirar de Barreiras o aeroporto regional e o Hospital da Criança, levando os equipamentos para Luís Eduardo Magalhães. Marabá classificou o conteúdo como falso e afirmou que Danilo Henrique teria publicado anteriormente informações semelhantes.

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“É, Danilo Henrique, além de traidor você é nojento, cínico e leviano. Mentindo que Cinthya iria desativar o aeroporto de Barreiras e retirar o Hospital da Criança de Barreiras. Você, há dois dias, gravou e publicou em suas redes sociais essa mentira aí”, afirmou.

Ex-secretário

Danilo Henrique foi secretário de Governo de Luís Eduardo Magalhães durante três anos, na gestão de Júnior Marabá. Ao relembrar o período em que os dois trabalharam juntos, o prefeito afirmou que se arrepende de ter confiado no então aliado.

“Muitas pessoas me alertaram sobre você e eu errei. À época, eu escolhi acreditar em você, meu irmão. Mantive você ao meu lado como secretário de governo por três anos. Você sentou à minha mesa. Entrou na minha casa. Conviveu com a minha família”, disse.

Marabá também afirmou que Danilo teria utilizado pessoas para atacá-lo e à sua família durante a campanha.

“Desde o início do ano, Danilo usa pessoas pagas para nos atacar, difamar. Eu nunca falei nada. Ele age de forma sorrateira, leviana contra a minha família, contra mim”, acusou.

Disputa regional

Na reta final do vídeo, Marabá afirmou que a disputa política não deveria criar uma divisão entre Barreiras e Luís Eduardo Magalhães. Segundo ele, os dois municípios têm potencial para crescer conjuntamente.

“Quanto a Barreiras, Luís Eduardo e os demais municípios, não existe divisão. Todos têm potencial, todos vão crescer juntos. E nós vamos aposentar esses políticos tradicionais, incompetentes. Essas famílias que vivem disso há 20 anos na região e entregam migalha. Amanhã começa um novo tempo, amanhã começa uma nova política regional, um novo ciclo”, afirmou.

Danilo Henrique é candidato a deputado federal pelo MDB. Ele foi prefeito de Barreiras e ocupou o cargo de secretário de Governo de Luís Eduardo Magalhães durante a gestão de Júnior Marabá.