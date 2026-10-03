Ordem de voto: veja quem tem direito à prioridade nas urnas

O dia de votação exige planejamento e paciência para enfrentar possíveis filas, mas a legislação brasileira garante atendimento prioritário para que uma parcela da população não precise aguardar o fluxo comum das seções eleitorais.



Diferente do que muitos pensam, "furar a fila" para votar não é bagunça e nem privilégio. É parte das regras estabelecidas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A ordem de atendimento prioritário nos locais de votação serve para garantir que limitações físicas, condições de saúde ou o exercício de funções públicas essenciais não sejam barreiras para a participação democrática.



Contudo, a aplicação dessas normas exige clareza sobre a ordem de atendimento. A seguir, veja como funciona a hierarquia oficial estabelecida pelo TSE.

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Quem tem prioridade absoluta na hora da votação?

Os eleitores e eleitoras com 80 anos ou mais têm preferência absoluta sobre todos os outros grupos, independente do horário em que chegue na seção.



Para comprovar a prioridade, o eleitor só precisa apresentar um documento oficial de identificação com foto (como RG, CNH ou passaporte) que comprove a data de nascimento.

Outros grupos com atendimento prioritário no dia da eleição

Abaixo dos eleitores com 80+, a Justiça Eleitoral criou um bloco unificado de cidadãos que têm direito de passar à frente da fila comum. Esse grupo é composto por:

Idosos (na faixa dos 60 aos 79 anos)

(na faixa dos 60 aos 79 anos) Pessoas com deficiência (PcD) ou com mobilidade reduzida

(PcD) ou com mobilidade reduzida Gestantes e lactantes (mulheres em período de amamentação)

(mulheres em período de amamentação) Pessoas com crianças de colo

Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA)

Pessoas com obesidade grave

Enfermos e pessoas com condições de saúde debilitadas

Para esses casos, a ordem de chegada que vai determinar quem vota primeiro, não há distinção de grau de prioridade.



Extensão a acompanhantes

O direito de prioridade estende-se expressamente ao acompanhante ou atendente pessoal do eleitor que detém o benefício, ainda que esse acompanhante não seja inscrito para votar na mesma seção.

Além disso, eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida que utilizam programas institucionais de apoio logístico e transporte especial (como a iniciativa Seu Voto Importa, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.753/2026) contam com acolhimento direcionado desde o desembarque no local de votação.

Como funciona votar com criança de colo?

Para quem vai votar com uma criança de colo, vale ressaltar que do ponto de vista legal não há uma regra explicita sobre comprovação de grau de parentesco com a criança.

A norma federal de atendimento prioritário foca na logística e na proteção da infância e da vulnerabilidade momentânea de quem está carregando ou cuidando da criança no momento da votação (seja pai, mãe, tio, avô, irmão mais velho ou responsável legal).

Porém, é preciso ter bom senso. O presidente da mesa e os mesários devem observar o fluxo da seção e, caso percebam irregularidades, podem intervir na organização. Isso significa que eles possuem autonomia para recursar a prioridade caso percebam que o bebê está sendo revezado entre adultos de diferentes filas para burlar a ordem de atendimento.

Grupo prioritário para votar de regime de encaixe

A legislação também contempla cidadãos que exercem funções públicas essenciais à realização do pleito e doadores regulares de sangue.

Juízes, mesárias(os), servidores da Justiça Eleitoral, promotoras, candidatas(os), além de policiais e agentes de segurança em serviço no dia da eleição, têm prioridade para votar.

O objetivo é permitir que quem está organizando ou garantindo a segurança do pleito possa votar rápido e voltar ao trabalho. Caso haja mais de um profissional querendo votar na mesma seção ao mesmo tempo, vale a ordem de chegada entre eles próprios.

Para garantir o direito, o agente público ou autoridade deve apresentar credencial oficial de serviço ou identificação funcional da Justiça Eleitoral.



Já o cidadão que é doador regular de sangue tem direito à preferência, mas com uma ressalva normativa restritiva: o atendimento ocorre estritamente após a chamada de todos os demais grupos prioritários (idosos, gestantes, PcDs, enfermos, etc.).

Para garantir o atendimento prioritário, o doador precisa obrigatoriamente apresentar um documento oficial emitido por entidade coletora (banco de sangue público ou privado credenciado) que comprove a doação regular, com validade máxima de 120 dias contados até a data da eleição.

Normas de acesso para a cabine de votação

Os eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida severa podem solicitar ao mesário a entrada acompanhados de uma pessoa de sua estrita confiança para digitar os números na urna eletrônica.



O presidente da mesa avalia a necessidade e autoriza o ingresso conjunto. Vale ressaltar que é terminantemente vedado que o acompanhante esteja a serviço de partidos políticos, federações ou coligações.



A legislação também assegura o direito irrestrito de ingresso e permanência de cães-guia acompanhando eleitores com deficiência visual em qualquer seção eleitoral do país, sendo vedada qualquer tentativa de restrição por parte da equipe da mesa.

Orientações finais para uma votação mais tranquila

Para assegurar a agilidade do fluxo de votação e evitar atritos desnecessários nas seções, a recomendação é que o eleitor consulte previamente o seu local de votação, separe um documento oficial com foto e organize antecipadamente a "cola eleitoral" com os números de seus candidatos.

Em caso de dúvidas ou divergências na fila, o presidente da mesa receptora de votos atua como autoridade máxima local, responsável por mediar o fluxo com base estrita na legislação vigente.