Atlasintel: Lula lidera corrida em última pesquisa antes do 1º turno

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera as intenções de voto da última pesquisa divulgada pelo instituto AtlasIntel/Bloomberg, parceiro do portal A TARDE, antes do primeiro turno eleitoral neste sábado, 3. O petista registrou um crescimento e alcançou os 47% dos votos válidos, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL) pontuou 44,1%.

Renan Santos (Missão) segue em terceiro lugar com 4,6%. Augusto Cury (Avante) tem 2,1% e o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), foi escolhido por 1,4% dos entrevistados.

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Votos válidos para presidente no 1º turno - Foto: AtlasIntel

Conforme a série histórica, que contabiliza votos brancos e nulos, Lula e Flávio Bolsonaro cresceram em intenções de voto na reta final da eleição. O petista subiu 1,4 ponto percentual em relação a pesquisa divulgada em 28 de setembro. Já o senador reportou uma alta de 1,6 p.p.

Série histórica com votos brancos e nulos - Foto: AtlasIntel

Segundo turno

Em eventual segundo turno, a eleição caminha para uma disputa acirrada entre Lula e Flávio Bolsonaro. Conforme a pesquisa. o petista está à frente com 50,1% dos votos válidos, enquanto o candidato bolsonarista registra 49,9%.

Cenário de segundo turno entre Flávio e Lula - Foto: AtlasIntel

Metodologia

A pesquisa AtlasIntel/Bloomberg foi realizada entre 27 de setembro e 2 de outubro, com 4.945 eleitores de todas as regiões do país. O levantamento utilizou recrutamento digital aleatório (Atlas RDR).

A margem de erro é de um ponto percentual, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-00999/2026.