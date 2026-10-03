DISPUTA PRESIDENCIAL
Atlasintel: Lula lidera corrida em última pesquisa antes do 1º turno
Presidente avançou para 47% dos votos válidos enquanto Flávio Bolsonaro pontuou 44,1%
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera as intenções de voto da última pesquisa divulgada pelo instituto AtlasIntel/Bloomberg, parceiro do portal A TARDE, antes do primeiro turno eleitoral neste sábado, 3. O petista registrou um crescimento e alcançou os 47% dos votos válidos, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL) pontuou 44,1%.
Renan Santos (Missão) segue em terceiro lugar com 4,6%. Augusto Cury (Avante) tem 2,1% e o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), foi escolhido por 1,4% dos entrevistados.
Conforme a série histórica, que contabiliza votos brancos e nulos, Lula e Flávio Bolsonaro cresceram em intenções de voto na reta final da eleição. O petista subiu 1,4 ponto percentual em relação a pesquisa divulgada em 28 de setembro. Já o senador reportou uma alta de 1,6 p.p.
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Segundo turno
Em eventual segundo turno, a eleição caminha para uma disputa acirrada entre Lula e Flávio Bolsonaro. Conforme a pesquisa. o petista está à frente com 50,1% dos votos válidos, enquanto o candidato bolsonarista registra 49,9%.
Metodologia
A pesquisa AtlasIntel/Bloomberg foi realizada entre 27 de setembro e 2 de outubro, com 4.945 eleitores de todas as regiões do país. O levantamento utilizou recrutamento digital aleatório (Atlas RDR).
A margem de erro é de um ponto percentual, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-00999/2026.