AtlasIntel: Lula diminui diferença para Flávio em São Paulo e pesquisa indica vitória de Tarcísio no primeiro turno

Siga o A TARDE no Google

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) causou a diferença para Flávio Bolsonaro (PL) na intenção de voto para a Presidência entre os candidatos de São Paulo, segundo pesquisa AtlasIntel/Estadão , parceira do portal A TARDE , divulgada neste sábado, 3. Lula aparece com 42% , enquanto o senador registra 46,3% dos votos válidos . A distância entre os dois caiu de 5,3 pontos percentuais na rodada anterior para 4,3 pontos.

Na série histórica do levantamento, Lula tinha 39,8% e Flávio Bolsonaro, 45,1% , na pesquisa realizada entre 15 e 20 de setembro. Agora, o petista avançou 2,2 pontos percentuais, enquanto o senador oscilou 1,2 ponto para cima.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Além dos dois, Renan Santos (Missão) registra 6,5%, Augusto Cury (Avante) tem 1,7% e Ronaldo Caiado (PSD), 1,4%. Os demais candidatos somam 0,9%.

Foto: AtlasIntel

Segundo turno

Num eventual segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, o cenário é diferente. A pesquisa mostra Flávio com 49,6% e Lula com 42,9%. Brancos, nulos e convidados que não souberam responder somam 7,5%.

Na série temporal, Flávio passou de 48,8% para 49,6%, enquanto Lula avançou de 42,8% para 42,9%.

Foto: AtlasIntel

Governo

Na disputa pelo governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) aparece com 55,6% das intenções de voto, enquanto Fernando Haddad (PT) registra 40,3%.

Os demais candidatos somam 0,9%. Brancos e nulos representam 2,5%, e 0,7% dos entrevistados disseram não saber em quem vota.

Cenário de SP - Foto: AtlasIntel

Metodologia

A pesquisa AtlasIntel/Estadão reuniu 2.243 jogos de São Paulo entre 27 de setembro e 2 de outubro. O levantamento foi realizado por meio de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR).