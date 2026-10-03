Especialista avalia que fator Lula e força de alianças pesam para Jerônimo vencer em 1º turno

A força do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a ampliação do arco de alianças devem ser fatores determinantes para a reeleição do governador Jerônimo Rodrigues (PT) neste ano. É o que avalia o cientista político João Vilas Boas ao portal A TARDE, ao apontar as diferenças entre a eleição de 2022 e a disputa atual.

Vejo uma eleição com possibilidade real de reeleição de Jerônimo, mas que tende a ser bastante disputada. O primeiro turno dependerá menos do simples conhecimento dos candidatos e mais da capacidade de cada lado de consolidar seus votos, reduzir rejeições e convencer o eleitor indeciso João Vilas Boas

Para o especialista, Jerônimo deixou de ser “um desconhecido” para o eleitorado e terá sua gestão avaliada pela população baiana. O governador, portanto, tem pontuado bem nas pesquisas de avaliação, como no último levantamento do instituto AtlasIntel/A TARDE, em que 51% declararam que aprovam o mandato do petista.

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“Em 2022, havia uma novidade importante e Lula teve um papel muito forte na apresentação de Jerônimo ao eleitor. Hoje ele tem uma imagem própria, quatro anos de governo e realizações para apresentar”, afirmou o cientista à reportagem.

Agora, a favor de Jerônimo estão a força da máquina política, uma ampla rede de alianças nos municípios João Vilas Boas - cientista político

Fator Lula como diferencial

João Vilas Boas também prevê que a presença de Lula na Bahia pode ser um diferencial para a reeleição do governador. A vinda do presidente ao estado é uma oportunidade do governo federal e estadual apresentarem os investimentos realizados. No entanto, o cientista alerta que a transferência de votos de Lula para Jerônimo não ocorre de maneira automática.

“Embora Lula continue sendo um ativo eleitoral importante, existe uma distinção maior entre o eleitor que declara voto em Lula e aquele que necessariamente transfere esse voto para Jerônimo”, avaliou.

Mas pesa a favor a presença de Lula na reta final na Bahia e a possibilidade de apresentar obras e investimentos realizados pelo governo

O presidente cumpriu agenda na capital baiana nesta terça-feira, 29, em caminhada entre os bairros de Ondina e a Barra. O PT da Bahia chegou a anunciar que o ato de campanha seria realizado em Feira de Santana, mas, após pedido da Executiva Nacional, a agenda foi transferida para Salvador.

Como prova da força de Lula no estado, a última AtlasIntel/A TARDE trouxe que o petista lidera as intenções de voto da Bahia na disputa pelo Palácio do Planalto com quase 30 pontos de vantagem sobre seu principal opositor, o senador Flávio Bolsonaro (PL).

Jerônimo ultrapassa ACM Neto

O favoritismo de Jerônimo Rodrigues apontado pelo cientista político foi refletido na pesquisa AtlasIntel/A TARDE divulgada neste sábado, 3. Conforme o levantamento, o petista chegou aos 51,5% dos votos válidos, enquanto ACM Neto (União Brasil) somou 47,4%.

Os dados representam uma queda de 0,1 ponto percentual do ex-prefeito de Salvador em comparação com a sondagem divulgada no dia 30 de setembro. Por outro lado, o governador que busca a reeleição registrou uma alta de 0.8 p.p no mesmo comparativo.

Metodologia

A pesquisa ouviu 2.199 eleitores na Bahia, no período de 27/09/2026 a 02/10/2026, com coleta via recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%.

REGISTRO TSE: BA-05671/2026 e BR-01177/2026