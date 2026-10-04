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PRIMEIRO TURNO

E-Título permite justificar ausência nas eleições pelo celular; saiba como

Eleitor não precisa apresentar documentos

Victoria Isabel
Por
Imagem ilustrativa da imagem E-Título permite justificar ausência nas eleições pelo celular; saiba como
Foto: Marcelo Casal Jr | Agência Brasil
Eleições 2026

Eleitores que estiverem fora do município onde votam no dia das Eleições 2026 poderão justificar a ausência pelo aplicativo e-Título. O procedimento pode ser feito diretamente pelo celular ou tablet durante o horário de votação, das 8h às 17h, no primeiro turno, neste domingo, 4.

A justificativa pelo aplicativo utiliza a geolocalização do dispositivo para confirmar que o eleitor está em município diferente daquele onde possui inscrição eleitoral.

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Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), não é necessário apresentar documentos que comprovem o motivo da ausência quando a justificativa é feita no próprio dia da eleição.

O recurso está disponível apenas para títulos eleitorais em situação regular ou suspensa.

Quem não conseguir justificar pelo e-Título poderá preencher o Requerimento de Justificativa Eleitoral e entregá-lo presencialmente na seção eleitoral mais próxima ou em locais indicados pelos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) e cartórios eleitorais.

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Nesse caso, é necessário apresentar o formulário preenchido e um documento oficial de identificação com foto, mesmo que esteja vencido.

A justificativa deve ser feita separadamente para cada turno. Portanto, quem não votar no primeiro e no segundo turno precisará justificar as duas ausências, respeitando os requisitos e prazos de cada votação.

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Tags

eleições 2026 e-titulo Justiça Eleitoral

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