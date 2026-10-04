Eleição no exterior: Lula lidera na China e Flávio no Japão

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Os primeiros boletins de urna das eleições de 2026 no exterior indicam vantagem de Lula (PT) em países da Ásia e da Oceania. O petista liderou na Nova Zelândia, na Coreia do Sul e nas três seções eleitorais da China continental. Já no Japão, Flávio Bolsonaro (PL) aparecia à frente na apuração parcial.

Na Nova Zelândia, onde a votação já havia sido encerrada, Lula recebeu 234 votos, o equivalente a 70,48% dos votos contabilizados, contra 64 votos de Flávio, que somou 19,28%.

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Na Austrália, a apuração ainda era parcial, com 26 das 29 seções contabilizadas. Lula tinha 5.283 votos, enquanto Flávio somava 2.022. Augusto Cury aparecia com 276 votos, seguido por Renan Santos, com 266.

Na Coreia do Sul, Lula obteve 123 votos (56,94%), contra 72 (33,33%) de Flávio. Renan Santos, Ronaldo Caiado e Augusto Cury receberam seis votos cada.

Na China continental, o candidato do PT venceu nas três seções eleitorais, localizadas em Pequim, Xangai e Guangzhou. Juntas, elas registraram 268 votos para Lula e 98 para Flávio.

Flávio lidera parcialmente no Japão

No Japão, Flávio Bolsonaro estava à frente na apuração parcial de 60 das 119 urnas, com 12.066 votos, contra 2.240 de Lula. Os números ainda não correspondiam à totalidade dos votos no país.

Nas Filipinas, Flávio também liderava, com 33 votos (53,23%), enquanto Lula tinha 26 (41,94%). Na Malásia, o cenário era favorável ao petista, que somava 44 votos (53,66%), contra 27 (32,93%) do candidato do PL.

Em Singapura, Lula aparecia na liderança, com 190 votos (54,60%), seguido por Flávio, com 92 (26,44%).

Quase 920 mil brasileiros podem votar no exterior

Os números são referentes aos boletins disponíveis após o encerramento da votação em cada local e não representam, necessariamente, a totalização dos votos no exterior.

Ao todo, 918.876 brasileiros estão aptos a votar fora do país no primeiro turno das eleições de 2026. O eleitorado está distribuído por 186 cidades, e a votação no exterior é restrita aos cargos de presidente e vice-presidente da República.

O horário de votação segue o fuso local de cada país. Por isso, países da Ásia e da Oceania encerram o pleito antes do Brasil. A divulgação oficial da totalização pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está prevista para começar a partir das 17h, no horário de Brasília.