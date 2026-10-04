Eleições na Bahia: abertura de portões tem filas, atrasos e correria

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O primeiro turno das Eleições 2026 finalmente começou na Bahia com a abertura dos portões dos colégios eleitorais neste domingo, 4. Ao redor de todo estado baiano foram registradas filas quilométricas, correria e mal funcionamento de abertura.

Os portões dos colégios eleitorais estavam previstos para serem abertos às 8h, porém, no caso do colégio Rotary, em Itapuã, Salvador, um mau funcionamento impediu que o cronograma fosse seguido.

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De acordo com a apuração do grupo A TARDE, o local de votação em questão possui dois portões um abriu normalmente, enquanto o outro não.

Momentos depois, a situação se normalizou e os portões foram abertos.

Vale ressaltar que a situação aconteceu ainda em outro local de votação, desta vez em Candeias, no Colégio Polivalente.

Filas gigantes e correria

Em outros locais de Salvador foram registradas grandes filas que aguardavam a abertura dos portões e, quando o horário chegou, a multidão avançou para dentro dos colégios, veja:

Grande fila no Colégio Estadual Nelson Mandela

Multidão avança para dentro do Colégio Luiz Viana

No colégio de votação que recebe mais eleitores na Bahia, o Colégio Estadual Luiz Viana Filho, a situação de grande movimentação não foi diferente.

Nas imagens é possível ver pessoas correndo e até mesmo se empurrando para garantir as primeiras posições para votar.