ELEIÇÕES
Salvador está fora da Lei Seca nas eleições; saiba como fica a venda
Capital baiana não aparece na lista do TRE-BA com restrições para venda e consumo de bebidas
Salvador está fora da lista de municípios da Bahia que terão restrições ou proibições para a venda e o consumo de bebidas alcoólicas durante o primeiro turno das Eleições 2026, neste domingo, 4.
A capital não aparece na relação parcial divulgada pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) e, até a atualização das informações, nenhuma das zonas eleitorais de Salvador havia determinado a chamada Lei Seca.
Com isso, não há uma proibição eleitoral específica para a comercialização e o consumo de bebidas alcoólicas na capital baiana para o primeiro turno, conforme a lista divulgada pela Justiça Eleitoral.
E quem está em outras cidades?
A situação muda de acordo com o município. Na Bahia, a Lei Seca não é aplicada automaticamente em todo o estado. As restrições são definidas por portarias e podem partir dos juízes eleitorais responsáveis pelas zonas.
Por isso, quem vai passar o domingo em uma cidade diferente do seu domicílio eleitoral precisa ficar atento às regras do local onde estará. O próprio TRE-BA explica que pode haver determinação específica para proibir o consumo e/ou a comercialização de bebidas durante a eleição.
Na lista parcial divulgada pelo tribunal, 91 municípios não determinaram restrições relacionadas à venda e ao consumo de bebidas alcoólicas.
Entre eles estão Feira de Santana, Barreiras, Itabuna e Juazeiro, além de Salvador.
Não existe Lei Seca para toda a Bahia
Apesar de a expressão “Lei Seca” ser bastante utilizada durante as eleições, não existe uma regra nacional que determine a proibição de bebidas em todo o país.
A medida pode ser adotada de forma local e, na Bahia, as regras também podem variar conforme a zona eleitoral. Por isso, cidades próximas podem ter determinações diferentes para o mesmo dia de votação.
Em algumas localidades, por exemplo, as portarias restringem a venda e a distribuição. Em outras, a determinação também alcança o consumo em estabelecimentos, espaços públicos ou áreas abertas ao público.
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E em Salvador, como fica?
Para o primeiro turno deste domingo, 4, Salvador não aparece entre os municípios com restrições na lista parcial divulgada pelo TRE-BA.
Isso significa que, até publicação dessa matéria, não havia uma determinação eleitoral específica proibindo a venda ou o consumo de bebidas alcoólicas na capital.
A votação acontece das 8h às 17h, no horário de Brasília.
Ainda assim, a ausência de Lei Seca não altera outras regras relacionadas ao funcionamento de estabelecimentos ou à segurança durante o período eleitoral. A orientação é que eleitores e comerciantes estejam atentos às determinações locais.
Confira as cidades aderiram a Lei Seca
A lista parcial divulgada pelo TRE-BA aponta que 223 municípios baianos terão algum tipo de restrição ou proibição para a venda e o consumo de bebidas alcoólicas.
- Acajutiba
- Adustina
- Aiquara
- Alcobaça
- Almadina
- Amargosa
- Arataca
- Aurelino Leal
- Baixa Grande
- Banzaê
- Barra da Estiva
- Barra do Choça
- Barra do Mendes
- Barro Alto
- Barrocas
- Biritinga
- Boa Nova
- Bom Jesus da Lapa
- Bom Jesus da Serra
- Bonito
- Boquira
- Brejões
- Brejolândia
- Buerarema
- Caem
- Caetanos
- Cafarnaum
- Canápolis
- Canarana
- Candeal
- Cansanção
- Canudos
- Capela do Alto Alegre
- Capim Grosso
- Caravelas
- Carinhanha
- Casa Nova
- Castro Alves
- Catolândia
- Caturama
- Central
- Coaraci
- Cocos
- Conceição da Feira
- Conceição do Almeida
- Conde
- Condeúba
- Contendas do Sincorá
- Cordeiros
- Coribe
- Coronel João Sá
- Correntina
- Cotegipe
- Cravolândia
- Curaçá
- Dário Meira
- Dom Basílio
- Dom Macedo Costa
- Elísio Medrado
- Encruzilhada
- Érico Cardoso
- Esplanada
- Euclides da Cunha
- Feira da Mata
- Filadélfia
- Floresta Azul
- Formosa do Rio Preto
- Gandu
- Gavião
- Gongogi
- Heliópolis
- Iaçu
- Ibicaraí
- Ibicoara
- Ibipeba
- Ibipitanga
- Ibirapuã
- Ibititá
- Ibotirama
- Igrapiúna
- Irajuba
- Iramaia
- Iraquara
- Irecê
- Itacaré
- Itagi
- Itagibá
- Itamaraju
- Itamari
- Itanhém
- Itapitanga
- Itaquara
- Itarantim
- Itatim
- Itiruçu
- Itiúba
- Ituaçu
- Ituberá
- Iuiu
- Jaborandi
- Jacaraci
- Jacobina
- Jaguaquara
- Jaguarari
- Jiquiriçá
- Jucuruçu
- Jussara
- Jussiape
- Laje
- Lajedão
- Lajedinho
- Lajedo do Tabocal
- Lamarão
- Lapão
- Lençóis
- Livramento de Nossa Senhora
- Macajuba
- Macaúbas
- Mairi
- Malhada
- Mansidão
- Maracás
- Marcionílio Souza
- Matina
- Medeiros Neto
- Miguel Calmon
- Milagres
- Mirangaba
- Mirante
- Monte Santo
- Morpará
- Morro do Chapéu
- Mortugaba
- Mulungu do Morro
- Mundo Novo
- Muniz Ferreira
- Muquém do São Francisco
- Mutuípe
- Nilo Peçanha
- Nordestina
- Nova Fátima
- Nova Ibiá
- Nova Itarana
- Ourolândia
- Palmas de Monte Alto
- Palmeiras
- Paramirim
- Paratinga
- Paripiranga
- Pé de Serra
- Pilão Arcado
- Piraí do Norte
- Piritiba
- Planaltino
- Planalto
- Poções
- Ponto Novo
- Potiraguá
- Prado
- Presidente Dutra
- Presidente Jânio Quadros
- Queimadas
- Quijingue
- Quixabeira
- Rafael Jambeiro
- Retirolândia
- Riachão das Neves
- Riachão do Jacuípe
- Riacho de Santana
- Ribeira do Pombal
- Ribeirão do Largo
- Rio de Contas
- Rio do Pires
- Ruy Barbosa
- Santa Bárbara
- Santa Cruz da Vitória
- Santa Inês
- Santa Rita de Cássia
- Santa Terezinha
- Santaluz
- Santana
- Santo Amaro
- Santo Antônio de Jesus
- São Desidério
- São Felipe
- São Gabriel
- São Gonçalo dos Campos
- São José da Vitória
- São José do Jacuípe
- São Miguel das Matas
- São Sebastião do Passé
- Saubara
- Sebastião Laranjeiras
- Sento Sé
- Serra Dourada
- Serra do Ramalho
- Serrinha
- Serrolândia
- Sítio do Mato
- Sobradinho
- Souto Soares
- Tabocas do Brejo Velho
- Tanhaçu
- Tanquinho
- Taperoá
- Tapiramutá
- Teixeira de Freitas
- Terra Nova
- Tucano
- Uauá
- Ubaíra
- Ubaitaba
- Uibaí
- Umburanas
- Uruçuca
- Utinga
- Várzea da Roça
- Várzea do Poço
- Várzea Nova
- Varzedo
- Vereda
- Wagner
- Wanderley