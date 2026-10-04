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ELEIÇÕES

Salvador está fora da Lei Seca nas eleições; saiba como fica a venda

Capital baiana não aparece na lista do TRE-BA com restrições para venda e consumo de bebidas

Iarla Queiroz
Por
Salvador não terá Lei Seca no primeiro turno das eleições
Salvador não terá Lei Seca no primeiro turno das eleições - Foto: JOSÉ CRUZ/AGÊNCIA BRASIL
Eleições 2026

Salvador está fora da lista de municípios da Bahia que terão restrições ou proibições para a venda e o consumo de bebidas alcoólicas durante o primeiro turno das Eleições 2026, neste domingo, 4.

A capital não aparece na relação parcial divulgada pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) e, até a atualização das informações, nenhuma das zonas eleitorais de Salvador havia determinado a chamada Lei Seca.

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Com isso, não há uma proibição eleitoral específica para a comercialização e o consumo de bebidas alcoólicas na capital baiana para o primeiro turno, conforme a lista divulgada pela Justiça Eleitoral.

E quem está em outras cidades?

A situação muda de acordo com o município. Na Bahia, a Lei Seca não é aplicada automaticamente em todo o estado. As restrições são definidas por portarias e podem partir dos juízes eleitorais responsáveis pelas zonas.

Por isso, quem vai passar o domingo em uma cidade diferente do seu domicílio eleitoral precisa ficar atento às regras do local onde estará. O próprio TRE-BA explica que pode haver determinação específica para proibir o consumo e/ou a comercialização de bebidas durante a eleição.

Na lista parcial divulgada pelo tribunal, 91 municípios não determinaram restrições relacionadas à venda e ao consumo de bebidas alcoólicas.

Entre eles estão Feira de Santana, Barreiras, Itabuna e Juazeiro, além de Salvador.

Não existe Lei Seca para toda a Bahia

Apesar de a expressão “Lei Seca” ser bastante utilizada durante as eleições, não existe uma regra nacional que determine a proibição de bebidas em todo o país.

A medida pode ser adotada de forma local e, na Bahia, as regras também podem variar conforme a zona eleitoral. Por isso, cidades próximas podem ter determinações diferentes para o mesmo dia de votação.

Em algumas localidades, por exemplo, as portarias restringem a venda e a distribuição. Em outras, a determinação também alcança o consumo em estabelecimentos, espaços públicos ou áreas abertas ao público.

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E em Salvador, como fica?

Para o primeiro turno deste domingo, 4, Salvador não aparece entre os municípios com restrições na lista parcial divulgada pelo TRE-BA.

Isso significa que, até publicação dessa matéria, não havia uma determinação eleitoral específica proibindo a venda ou o consumo de bebidas alcoólicas na capital.

A votação acontece das 8h às 17h, no horário de Brasília.

Ainda assim, a ausência de Lei Seca não altera outras regras relacionadas ao funcionamento de estabelecimentos ou à segurança durante o período eleitoral. A orientação é que eleitores e comerciantes estejam atentos às determinações locais.

Confira as cidades aderiram a Lei Seca

A lista parcial divulgada pelo TRE-BA aponta que 223 municípios baianos terão algum tipo de restrição ou proibição para a venda e o consumo de bebidas alcoólicas.

  • Acajutiba
  • Adustina
  • Aiquara
  • Alcobaça
  • Almadina
  • Amargosa
  • Arataca
  • Aurelino Leal
  • Baixa Grande
  • Banzaê
  • Barra da Estiva
  • Barra do Choça
  • Barra do Mendes
  • Barro Alto
  • Barrocas
  • Biritinga
  • Boa Nova
  • Bom Jesus da Lapa
  • Bom Jesus da Serra
  • Bonito
  • Boquira
  • Brejões
  • Brejolândia
  • Buerarema
  • Caem
  • Caetanos
  • Cafarnaum
  • Canápolis
  • Canarana
  • Candeal
  • Cansanção
  • Canudos
  • Capela do Alto Alegre
  • Capim Grosso
  • Caravelas
  • Carinhanha
  • Casa Nova
  • Castro Alves
  • Catolândia
  • Caturama
  • Central
  • Coaraci
  • Cocos
  • Conceição da Feira
  • Conceição do Almeida
  • Conde
  • Condeúba
  • Contendas do Sincorá
  • Cordeiros
  • Coribe
  • Coronel João Sá
  • Correntina
  • Cotegipe
  • Cravolândia
  • Curaçá
  • Dário Meira
  • Dom Basílio
  • Dom Macedo Costa
  • Elísio Medrado
  • Encruzilhada
  • Érico Cardoso
  • Esplanada
  • Euclides da Cunha
  • Feira da Mata
  • Filadélfia
  • Floresta Azul
  • Formosa do Rio Preto
  • Gandu
  • Gavião
  • Gongogi
  • Heliópolis
  • Iaçu
  • Ibicaraí
  • Ibicoara
  • Ibipeba
  • Ibipitanga
  • Ibirapuã
  • Ibititá
  • Ibotirama
  • Igrapiúna
  • Irajuba
  • Iramaia
  • Iraquara
  • Irecê
  • Itacaré
  • Itagi
  • Itagibá
  • Itamaraju
  • Itamari
  • Itanhém
  • Itapitanga
  • Itaquara
  • Itarantim
  • Itatim
  • Itiruçu
  • Itiúba
  • Ituaçu
  • Ituberá
  • Iuiu
  • Jaborandi
  • Jacaraci
  • Jacobina
  • Jaguaquara
  • Jaguarari
  • Jiquiriçá
  • Jucuruçu
  • Jussara
  • Jussiape
  • Laje
  • Lajedão
  • Lajedinho
  • Lajedo do Tabocal
  • Lamarão
  • Lapão
  • Lençóis
  • Livramento de Nossa Senhora
  • Macajuba
  • Macaúbas
  • Mairi
  • Malhada
  • Mansidão
  • Maracás
  • Marcionílio Souza
  • Matina
  • Medeiros Neto
  • Miguel Calmon
  • Milagres
  • Mirangaba
  • Mirante
  • Monte Santo
  • Morpará
  • Morro do Chapéu
  • Mortugaba
  • Mulungu do Morro
  • Mundo Novo
  • Muniz Ferreira
  • Muquém do São Francisco
  • Mutuípe
  • Nilo Peçanha
  • Nordestina
  • Nova Fátima
  • Nova Ibiá
  • Nova Itarana
  • Ourolândia
  • Palmas de Monte Alto
  • Palmeiras
  • Paramirim
  • Paratinga
  • Paripiranga
  • Pé de Serra
  • Pilão Arcado
  • Piraí do Norte
  • Piritiba
  • Planaltino
  • Planalto
  • Poções
  • Ponto Novo
  • Potiraguá
  • Prado
  • Presidente Dutra
  • Presidente Jânio Quadros
  • Queimadas
  • Quijingue
  • Quixabeira
  • Rafael Jambeiro
  • Retirolândia
  • Riachão das Neves
  • Riachão do Jacuípe
  • Riacho de Santana
  • Ribeira do Pombal
  • Ribeirão do Largo
  • Rio de Contas
  • Rio do Pires
  • Ruy Barbosa
  • Santa Bárbara
  • Santa Cruz da Vitória
  • Santa Inês
  • Santa Rita de Cássia
  • Santa Terezinha
  • Santaluz
  • Santana
  • Santo Amaro
  • Santo Antônio de Jesus
  • São Desidério
  • São Felipe
  • São Gabriel
  • São Gonçalo dos Campos
  • São José da Vitória
  • São José do Jacuípe
  • São Miguel das Matas
  • São Sebastião do Passé
  • Saubara
  • Sebastião Laranjeiras
  • Sento Sé
  • Serra Dourada
  • Serra do Ramalho
  • Serrinha
  • Serrolândia
  • Sítio do Mato
  • Sobradinho
  • Souto Soares
  • Tabocas do Brejo Velho
  • Tanhaçu
  • Tanquinho
  • Taperoá
  • Tapiramutá
  • Teixeira de Freitas
  • Terra Nova
  • Tucano
  • Uauá
  • Ubaíra
  • Ubaitaba
  • Uibaí
  • Umburanas
  • Uruçuca
  • Utinga
  • Várzea da Roça
  • Várzea do Poço
  • Várzea Nova
  • Varzedo
  • Vereda
  • Wagner
  • Wanderley
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eleições 2026 eleições na Bahia

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