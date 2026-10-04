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ELEIÇÕES

Lula vence votação na Coreia do Sul com 56,94% dos votos válidos

Flávio Bolsonaro ficou em segundo lugar, com 72 votos

Victoria Isabel
Por
Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) - Foto: Ricardo Stuckert
Eleições 2026

Os eleitores brasileiros que votam na Coreia do Sul reelegeram o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O petista recebeu 123 votos, ou 56,94% dos votos válidos, segundo o boletim de urna.

Flávio Bolsonaro (PL) ficou em segundo lugar, com 72 votos (33,33%). A diferença entre os dois foi de 51 votos, segundo divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

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Renan Santos, Ronaldo Caiado e Augusto Cury aparecem empatados na sequência, com seis votos cada (2,78%). Rui Costa Pimenta, Romeu Zema e Samara Martins tiveram um voto cada (0,46%).

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Ao todo, foram registrados 216 votos válidos no país, onde a votação ocorre em Seul. Por causa do fuso horário, o pleito terminou ali antes do encerramento no Brasil.

Veja a porcentagem de todos os candidatos:

  • Lula: 123 votos (56,94%)
  • Flávio Bolsonaro: 72 votos (33,33%)
  • Renan Santos: 6 votos (2,78%)
  • Ronaldo Caiado: 6 votos (2,78%)
  • Augusto Cury: 6 votos (2,78%)
  • Rui Costa Pimenta: 1 voto (0,46%)
  • Romeu Zema: 1 voto (0,46%)
  • Samara Martins: 1 voto (0,46%)
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eleições 2026 Flávio Bolsonaro Lula

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