ELEIÇÕES
Lula vence votação na Coreia do Sul com 56,94% dos votos válidos
Flávio Bolsonaro ficou em segundo lugar, com 72 votos
Os eleitores brasileiros que votam na Coreia do Sul reelegeram o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O petista recebeu 123 votos, ou 56,94% dos votos válidos, segundo o boletim de urna.
Flávio Bolsonaro (PL) ficou em segundo lugar, com 72 votos (33,33%). A diferença entre os dois foi de 51 votos, segundo divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Renan Santos, Ronaldo Caiado e Augusto Cury aparecem empatados na sequência, com seis votos cada (2,78%). Rui Costa Pimenta, Romeu Zema e Samara Martins tiveram um voto cada (0,46%).
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Ao todo, foram registrados 216 votos válidos no país, onde a votação ocorre em Seul. Por causa do fuso horário, o pleito terminou ali antes do encerramento no Brasil.
Veja a porcentagem de todos os candidatos:
- Lula: 123 votos (56,94%)
- Flávio Bolsonaro: 72 votos (33,33%)
- Renan Santos: 6 votos (2,78%)
- Ronaldo Caiado: 6 votos (2,78%)
- Augusto Cury: 6 votos (2,78%)
- Rui Costa Pimenta: 1 voto (0,46%)
- Romeu Zema: 1 voto (0,46%)
- Samara Martins: 1 voto (0,46%)