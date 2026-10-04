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ELEIÇÕES 2026

Flávio Bolsonaro registra voto no Rio e segue para apuração

Senador votou às 8h, em Vila Isabel, na Zona Norte da capital fluminense

Yuri Abreu
Por
Flávio Bolsonaro
Flávio Bolsonaro - Foto: Charles Vieira
Eleições 2026

O candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), votou na manhã deste domingo, 4, no Rio de Janeiro. Ele chegou às 8h à Escola Municipal Barão Homem de Mello, em Vila Isabel, na Zona Norte da cidade, ao lado da esposa, Fernanda, logo após a abertura dos portões, e registrou seu voto na seção eleitoral 170.

Aos 45 anos, Flávio é senador pelo Rio de Janeiro e representa o bolsonarismo na disputa presidencial de 2026. Filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ele foi escolhido pelo partido no fim de 2025, após articulações internas.

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Durante a campanha, o senador buscou associar sua candidatura ao legado político do pai. Seu principal adversário na disputa é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição.

Trajetória política

Formado em Direito, Flávio Bolsonaro iniciou a carreira política aos 21 anos e cumpriu quatro mandatos como deputado estadual no Rio de Janeiro. Em 2016, disputou a prefeitura da capital fluminense, mas não foi eleito.

Dois anos depois, foi eleito senador com mais de 4 milhões de votos, tornando-se o candidato mais votado para o cargo no estado. Em 2026, chega ao fim de seu mandato no Senado enquanto disputa, pela primeira vez, a Presidência da República.

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eleições no Brasil Flávio Bolsonaro presidência da república

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