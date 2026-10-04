ELEIÇÕES 2026
Nunes Marques recoloca ex-Lava-Jato na disputa ao Senado
Decisão do presidente do TSE foi tomada na manhã deste domingo, 4
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Nunes Marques, suspendeu neste domingo, 4, a decisão do ministro Floriano de Azevedo Marques, que havia indeferido a candidatura de Deltan Dallagnol — ex-Lava-Jato — ao Senado pelo Paraná e determinado a nulidade dos votos destinados à chapa.
Com a nova decisão, Deltan permanece com o registro de candidatura deferido com recurso e pode receber votos normalmente durante a votação. A validade desses votos, no entanto, ficará condicionada à análise do caso pelo plenário do TSE.
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Nunes Marques não decidiu se o ex-deputado é ou não inelegível. O ministro considerou que uma decisão individual não deveria produzir efeitos definitivos sobre a candidatura e os votos antes da manifestação do colegiado.
O presidente do TSE também questionou o momento em que a decisão anterior foi tomada, na noite que antecedeu a eleição, quando as urnas já estavam preparadas para a votação deste domingo.