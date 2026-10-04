Nunes Marques vota em Brasília e diz que as eleições vão transcorrer com normalidade

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O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kássio Nunes Marques, abriu simbolicamente a votação do primeiro turno das eleições, neste domingo, 4, em Brasília. Antes de votar, o ministro afirmou estar seguro de que o pleito deve transcorrer na "maior normalidade" no país.

“A expectativa é muito boa. A sensação é de que a Justiça Eleitoral está preparada para termos uma das eleições mais tranquilas e exitosas”, disse o ministro.

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Segundo Nunes Marques, os "mínimos incidentes" registrados no país foram contornados até sábado, 3. Ele também afirmou que as questões climáticas estão sob controle.

“As questões climáticas estão administradas, tanto nos locais mais extremos, que é o Norte do Brasil, com as secas, e as chuvas que chegaram fortemente no sul do país. Tivemos alguns deslocamentos de urnas de seção eleitoral, mas feitos nos dias anteriores. Amanhecemos o dia hoje com a segurança de que as eleições vão transcorrer na maior normalidade”, afirmou.

O presidente do TSE chegou pouco antes das 8h à sua zona eleitoral. Antes de votar, Nunes Marques imprimiu a zerézima da urna, documento que comprova que não há nenhum voto registrado na seção eleitoral.

Segurança das urnas

Na noite de sábado, 3, véspera do primeiro turno, Nunes Marques defendeu a segurança e a confiabilidade do sistema de votação. Em pronunciamento em rede nacional, afirmou que os eleitores devem exercer o direito de escolha sem pressão ou interferência.

O ministro disse que a urna eletrônica reúne mecanismos de “segurança, transparência e auditabilidade únicos no mundo” e afirmou que a Justiça Eleitoral estará pronta para receber os eleitores neste domingo.

O presidente do TSE também associou a segurança do processo eleitoral à liberdade de escolha dos eleitores. Em um recado dirigido a candidatos, apoiadores e demais envolvidos na disputa, afirmou que ameaças, assédio e tentativas de interferência na vontade do eleitor serão reprimidos.

“Faço agora um chamamento às candidatas, aos candidatos e seus apoiadores: amanhã é o dia da liberdade do voto. Ameaças, assédio ou tentativa de interferência na vontade do eleitor, em qualquer de suas formas, serão prontamente reprimidas”, disse.