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As eleições mal começaram e mais de 1 milhão de brasileiros justificaram a ausência nas urnas neste domingo, 4. De acordo com dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), às 9h05, foram registradas 1,1 milhão de explicações referentes ao não comparecimento.

Eleitores no exterior também justificaram o caso, somando mais de 175 mil até o momento. Dentre os votantes, brasileiros em países da Ásia e da Oceania já elegeram Flávio Bolsonaro ou Lula como meus favoritos.

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Ao todo, 158 milhões de brasileiros estão aptos a ir às urnas e a expectativa é que pelo menos 150 milhões escolham seus representantes da Presidência da República, governos estaduais, Câmara dos Deputados e no Senado Federal, totalizando 1652 vagas ao todo.

Vale lembrar que os colégios eleitorais ficam disponíveis para votação das 8h às 17h, no horário de Brasília. No entanto, as votações vão acontecer em horários diferentes em algumas regiões, devido ao fuso horário, como Acre, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima, Amazonas e Fernando de Noronha.

Como justificar o voto?

Eleitores que estiverem fora do município onde votam no dia das Eleições 2026, com títulos eleitorais em situação regular ou suspensa, poderão justificar a ausência pelo aplicativo e-Título.

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o procedimento pode ser feito diretamente pelo celular ou tablet durante o horário de votação, das 8h às 17h, e não é necessário apresentar documentos que comprovem o motivo da ausência.

No entanto, quem não conseguir justificar pelo e-Título poderá preencher o Requerimento de Justificativa Eleitoral e entregá-lo presencialmente na seção eleitoral mais próxima ou em locais indicados pelos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) e cartórios eleitorais.