Corregedor livra deputados de punição em massa após obstrução

O corregedor da Câmara dos Deputados, Diego Coronel (PSD-BA), descartou a possibilidade de uma punição coletiva aos 14 deputados bolsonaristas que participaram da obstrução dos trabalhos legislativos no Congresso Nacional.

“Analisando caso a caso como o Sabino falou. Claro que dos 14 representados cada um ali agiu de alguma forma. Não vamos tomar uma decisão como se fosse colegiada”, disse o parlamentar.

Os envolvidos no bloqueio das atividades legislativas já foram notificados pela Corregedoria. Embora especulado a possibilidade de Coronel levar o caso direito ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, o deputado também rechaçou a medida nesta quarta-feira, 13.

Mais cedo, o filho do senador Angelo Coronel (PSD) destacou: “Se porventura for o caso de alguma censura, alguma punição, ou ter a cassação de mandato dar os devidos encaminhamentos à Mesa Diretora, e posterior ao Conselho de Ética”. As declarações foram dadas à GloboNews.

O corregedor tem um prazo de até 45 dias para analisar a medida após a apresentação das defesas de cada parlamentar. Já os deputados devem encaminhar as justificativas no período de 5 dias depois da notificação.

Saiba quem são os deputados denunciados

Os deputados citados nesta lista de deputados que podem ter mandatos suspensos:

Allan Garcês (PP-MA);

Bia Kicis (PL-DF);

Carlos Jordy (PL-RJ);

Carol de Toni (PL-SC);

Domingos Sávio (PL-MG);

Luciano Zucco (PL-RS);

Nikolas Ferreira (PL-MG);

Marcel Van Hattem (Novo-RS);

Marco Feliciano (PL-SP);

Sóstenes Cavalcante (PL-RJ);

Zé Trovão (PL-SC);

Marcos Pollon (PL-MS);

Júlia Zanatta (PL-SC);

Paulo Bilynskyj (PL-SP).

Além deles, Camila Jara (PT-MT) também foi mencionada, mas não por conta da ocupação da Mesa Diretora e sim por supostamente ter empurrado o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG).

Sanções

Um dos deputados que pode sofrer sanção é Marcel Van Hattem (Novo-RS) e Marcos Pollon (PL-MS). Isso porque os dois foram os últimos a liberar a Mesa Diretora para a retomada dos trabalhos legislativos.

Van Hattem, por sua vez, ainda impediu que o presidente Hugo Motta (Republicanos-PB) ocupasse a cadeira para retomar a sessão legislativa.