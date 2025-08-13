Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CONGRESSO NACIONAL

Corregedor livra deputados de punição em massa após obstrução

Deputados bolsonaristas têm cinco dias para apresentar defesa sobre o caso

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

13/08/2025 - 21:00 h
Corregedor da Câmara dos Deputados, Diego Coronel (PSD)
Corregedor da Câmara dos Deputados, Diego Coronel (PSD) -

O corregedor da Câmara dos Deputados, Diego Coronel (PSD-BA), descartou a possibilidade de uma punição coletiva aos 14 deputados bolsonaristas que participaram da obstrução dos trabalhos legislativos no Congresso Nacional.

“Analisando caso a caso como o Sabino falou. Claro que dos 14 representados cada um ali agiu de alguma forma. Não vamos tomar uma decisão como se fosse colegiada”, disse o parlamentar.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Os envolvidos no bloqueio das atividades legislativas já foram notificados pela Corregedoria. Embora especulado a possibilidade de Coronel levar o caso direito ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, o deputado também rechaçou a medida nesta quarta-feira, 13.

Leia Também:

Novo corregedor da Câmara, Diego Coronel promete imparcialidade
Diego Coronel assume Corregedoria da Câmara dos Deputados
Diego Coronel desconversa sobre possível vice na chapa de Jerônimo
Diego Coronel defende PL que proíbe divulgação de imagens fortes

Mais cedo, o filho do senador Angelo Coronel (PSD) destacou: “Se porventura for o caso de alguma censura, alguma punição, ou ter a cassação de mandato dar os devidos encaminhamentos à Mesa Diretora, e posterior ao Conselho de Ética”. As declarações foram dadas à GloboNews.

Assista o vídeo

Ver esta publicação no Instagram

Uma publicação partilhada por Diego Coronel (@diegocoronel.oficial)

O corregedor tem um prazo de até 45 dias para analisar a medida após a apresentação das defesas de cada parlamentar. Já os deputados devem encaminhar as justificativas no período de 5 dias depois da notificação.

Saiba quem são os deputados denunciados

Os deputados citados nesta lista de deputados que podem ter mandatos suspensos:

  • Allan Garcês (PP-MA);
  • Bia Kicis (PL-DF);
  • Carlos Jordy (PL-RJ);
  • Carol de Toni (PL-SC);
  • Domingos Sávio (PL-MG);
  • Luciano Zucco (PL-RS);
  • Nikolas Ferreira (PL-MG);
  • Marcel Van Hattem (Novo-RS);
  • Marco Feliciano (PL-SP);
  • Sóstenes Cavalcante (PL-RJ);
  • Zé Trovão (PL-SC);
  • Marcos Pollon (PL-MS);
  • Júlia Zanatta (PL-SC);
  • Paulo Bilynskyj (PL-SP).

Além deles, Camila Jara (PT-MT) também foi mencionada, mas não por conta da ocupação da Mesa Diretora e sim por supostamente ter empurrado o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG).

Sanções

Um dos deputados que pode sofrer sanção é Marcel Van Hattem (Novo-RS) e Marcos Pollon (PL-MS). Isso porque os dois foram os últimos a liberar a Mesa Diretora para a retomada dos trabalhos legislativos.

Van Hattem, por sua vez, ainda impediu que o presidente Hugo Motta (Republicanos-PB) ocupasse a cadeira para retomar a sessão legislativa.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Câmara dos Deputados congresso nacional Deputado Diego Coronel obstrução da Câmara dos Deputados

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Corregedor da Câmara dos Deputados, Diego Coronel (PSD)
Play

Ponte Salvador–Itaparica terá pistas que mudam conforme trânsito; veja

Corregedor da Câmara dos Deputados, Diego Coronel (PSD)
Play

Prefeito que votou em ACM Neto elogia Jerônimo: "Melhor governador"

Corregedor da Câmara dos Deputados, Diego Coronel (PSD)
Play

Ponte Salvador–Itaparica: obra bilionária terá estrutura maior que Cristo Redentor

Corregedor da Câmara dos Deputados, Diego Coronel (PSD)
Play

Jerônimo reprova briga de Bolsonaro e Eduardo: “Tem que dar exemplo"

x