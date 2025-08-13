CONGRESSO NACIONAL
Corregedor livra deputados de punição em massa após obstrução
Deputados bolsonaristas têm cinco dias para apresentar defesa sobre o caso
Por Gabriela Araújo
O corregedor da Câmara dos Deputados, Diego Coronel (PSD-BA), descartou a possibilidade de uma punição coletiva aos 14 deputados bolsonaristas que participaram da obstrução dos trabalhos legislativos no Congresso Nacional.
“Analisando caso a caso como o Sabino falou. Claro que dos 14 representados cada um ali agiu de alguma forma. Não vamos tomar uma decisão como se fosse colegiada”, disse o parlamentar.
Os envolvidos no bloqueio das atividades legislativas já foram notificados pela Corregedoria. Embora especulado a possibilidade de Coronel levar o caso direito ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, o deputado também rechaçou a medida nesta quarta-feira, 13.
Leia Também:
Mais cedo, o filho do senador Angelo Coronel (PSD) destacou: “Se porventura for o caso de alguma censura, alguma punição, ou ter a cassação de mandato dar os devidos encaminhamentos à Mesa Diretora, e posterior ao Conselho de Ética”. As declarações foram dadas à GloboNews.
Assista o vídeo
O corregedor tem um prazo de até 45 dias para analisar a medida após a apresentação das defesas de cada parlamentar. Já os deputados devem encaminhar as justificativas no período de 5 dias depois da notificação.
Saiba quem são os deputados denunciados
Os deputados citados nesta lista de deputados que podem ter mandatos suspensos:
- Allan Garcês (PP-MA);
- Bia Kicis (PL-DF);
- Carlos Jordy (PL-RJ);
- Carol de Toni (PL-SC);
- Domingos Sávio (PL-MG);
- Luciano Zucco (PL-RS);
- Nikolas Ferreira (PL-MG);
- Marcel Van Hattem (Novo-RS);
- Marco Feliciano (PL-SP);
- Sóstenes Cavalcante (PL-RJ);
- Zé Trovão (PL-SC);
- Marcos Pollon (PL-MS);
- Júlia Zanatta (PL-SC);
- Paulo Bilynskyj (PL-SP).
Além deles, Camila Jara (PT-MT) também foi mencionada, mas não por conta da ocupação da Mesa Diretora e sim por supostamente ter empurrado o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG).
Sanções
Um dos deputados que pode sofrer sanção é Marcel Van Hattem (Novo-RS) e Marcos Pollon (PL-MS). Isso porque os dois foram os últimos a liberar a Mesa Diretora para a retomada dos trabalhos legislativos.
Van Hattem, por sua vez, ainda impediu que o presidente Hugo Motta (Republicanos-PB) ocupasse a cadeira para retomar a sessão legislativa.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes