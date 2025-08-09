Deputado explica demora de sair da cadeira de Motta: "Sou autista"

Deputado federal, Marcos Pollon (PL-MS) - Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

O deputado federal Marcos Pollon (PL-MS) usou as redes sociais para se defender das acusações de ter incentivado o colega Marcel Van Hattem (Novo-RS) a permanecer no lugar do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB).

O parlamentar é um dos 14 deputados alvos de uma denúncia encaminhada por Motta à Corregedoria da Câmara contra os deputados que participaram do motim que obstruiu o plenário por cerca de 30 horas. Caso a representação seja aprovada, os envolvidos poderão ter seus mandatos suspensos por até seis meses.

"Estão dizendo que ele se sentou na cadeira do Hugo Motta e que ele me incentivou a ficar lá. Isso é mentira. Olhem as imagens. Eu sou autista e não estava entendendo o que estava acontecendo naquele momento", justificou.

O vídeo traz um trecho de um momento anterior em que ele diz para o colega do Novo: "Eu não entendi. Não vou sair".

O deputado afirma que se sentou na cadeira de Motta para pedir uma orientação a Van Hattem. Pollon alega ter ficado com dúvidas após o "rito de desocupação", combinado previamente, não ter sido cumprido pelos parlamentares. "Nós desceríamos antes que o presidente à mesa subisse", explicou.

"Atribuem ao Marcel a ocupação das cadeiras da mesa. Não, Marcel estava lá como uma pessoa para dar suporte para um autista. Várias vezes, pelo vídeo que eu fiz, dá para ver eu não estava entendendo", afirmou.

Pedidos de suspensão

O corregedor da Câmara dos Deputados, o baiano Diego Coronel (PSD), disse que deve concluir, até a próxima quarta-feira, 13, o parecer sobre o pedido de suspensão dos deputados envolvidos no motim na Casa nesta semana.

O corregedor deve indicar as possíveis punições cabíveis e, em seguida, os casos devem ser analisados pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar.

As denúncias foram encaminhadas à Corregedoria Parlamentar pelo presidente Hugo Motta (Republicanos-PB) e citam nominalmente 14 deputados do PL (Partido Liberal), PP (Partido Progressista) e do Novo.

Veja a lista de deputados que podem ter mandatos suspensos:

Allan Garcês (PP-MA);

Bia Kicis (PL-DF);

Carlos Jordy (PL-RJ);

Carol de Toni (PL-SC);

Domingos Sávio (PL-MG);

Julia Zanatta (PL-SC);

Marcel Van Hattem (Novo-RS);

Marco Feliciano (PL-SP);

Marcos Polon (PL-MS);

Nikolas Ferreira (PL-MG);

Paulo Bilynskyj (PL-SP);

Sóstenes Cavalcante (PL-RJ);

Zucco (PL-RS) e

Zé Trovão (PL-SC)

Além deles, Camila Jara (PT-MT) também foi mencionada, mas não por conta da ocupação da Mesa Diretora e sim por supostamente ter empurrado o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG).